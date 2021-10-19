Страны-члены ОДКБ начали сразу три военных учения у границы Афганистана

На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, в 20 км от Афганистана, начались сразу три военных учения стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021». Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения проведут совместные операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения боевиков международных террористических организаций на территорию государства – члена ОДКБ. Маневры продлятся до 29 октября. #ОДКБ #учения #Афганистан