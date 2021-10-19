У семьи отставных сотрудников ФСБ Михаила и Татьяны Кулюкиных, подозреваемых в коррупции, Генпрокуратура РФ обнаружила 385 счетов в российских и иностранных банках. Михаил Кулюкин до выхода на пенсию работал начальником 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России, пишет«Коммерсант». Его супруга Татьяна трудилась в кадровой службе того же управления.

Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ. Совладельцем ООО и гендиректором Мценского мясоперерабатывающего комбината, выпускающего ИРП, является Дмитрий Атрощенко. В 2020 году он признал вину по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и стал давать показания.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Кулюкин в период с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках. Его супруга с 2013 по 2020 год завела 132 счета в 33 банках. Действующими к моменту проверки были 203 счета, в том числе в Сбербанке, ВТБ, ПСБ, «Уралсибе», Связьбанке, банке «Санкт-Петербург». На этих счетах находились в основном суммы от 1,3 млн до 4,7 млн рублей, а также $43 тысячи.

Все деньги на этих счетах, о которых не отчитывались ответчики, Генпрокуратура посчитала коррупционным доходом. Кроме того, часть незаконных доходов Кулюкин, у которого уже была квартира, использовал в 2012–2013 годах на покупку еще трех объектов недвижимости — двух квартир общей площадью более 100 м² каждая и нежилого помещения площадью 20 м².

В течение одного года офицер Кулюкин приобрел недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы, подсчитали в Генпрокуратуре. При этом подозрительные квартиры были записаны на мать Михаила Кулюкина 1935 года рождения, проживавшую в Украине и никаких доходов, кроме пенсии, не имевшую. Через два года после ее смерти квартиры были оформлены как наследство.

Обнаружить счета Кулюкиных помогли они сами: год назад в ходе обыска, проведенного у них сотрудниками СК РФ, расследующими дело о мошенничестве, был изъят блокнот с рукописными данными о размещении средств на депозитных счетах в различных банках. Тогда же была обнаружена коллекция из 20 ювелирных украшений, в том числе с сапфирами и бриллиантами.

Генпрокуратура подала в Щербинский районный суд Москвы иск об обращении в доход государства предполагаемых коррупционных доходов, однако выиграть дело оказалось непросто. Представитель ответчиков в ходе разбирательства пояснила, что деньги на счетах, открытых супругами в период их службы в ФСБ, вполне соответствуют их официальным зарплатным и премиальным доходам.

Все остальные средства, по версии ответчиков, имеют украинское происхождение. Так, квартиры якобы были приобретены на деньги брата Михаила Кулюкина, у которого есть бизнес в Украине. По словам бывшего сотрудника ФСБ, он даже не в курсе, сколько открыл с женой счетов и сколько на них размещено средств брата.

В пользу государства Генпрокуратура отсудила две квартиры и гараж. Также конфискована была часть денег, размещенных на счетах, в том числе $45 тысяч. При этом некоторые счета суд оставил их владельцам. Им также вернули изъятые драгоценности.

Не согласившись с решением суда, пенсионеры Кулюкины обжаловали его в Мосгорсуде. Апелляцию планируется рассмотреть в этом месяце.

Ранее экс-сотрудника ФСБ Александра Лукьянца и его подельника Дмитрия Авдушева арестовали на два месяца после ограбления на 11 миллионов рублей в Санкт-Петербурге. По версии следствия, вечером 12 октября Лукьянец и Авдушев с двумя сообщниками ограбили местного жителя, предварительно избив его палками. Они украли его сумку, в которой находилось почти 11 миллионов рублей в разной валюте. После ограбления преступники скрылись на машине с липовыми номерами.