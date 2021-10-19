Ангола обратилась с просьбой о приобретении ударных беспилотников турецкого производства и бронетранспортеров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения африканской страны.

Запрос на покупку БПЛА был сделан три месяца назад во время визита Жоау Мануэля Гонсалвеша Лоренсу в Турцию, о желании закупить БТР ранее не сообщалось.

«За последние 19 лет Турция предприняла много шагов в области оборонной промышленности, что также привлекло внимание Анголы», – сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Лоренсу в Луанде. Он добавил, что министры обороны двух стран проведут дальнейшие переговоры по этому вопросу.

По словам главы государства, Турция также продолжит поддержку народа Анголы в вопросе борьбы с терроризмом. «Власти Анголы выразили заинтересованность в приобретении БПЛА турецкого производства. Сегодня также обсуждены вопросы поставок бронетехники. Анкара высоко оценивает вклад Анголы в устранение проблем на африканском континенте», – отметил президент Эрдоган. Глава турецкого государства сообщил, что по итогам переговоров в Луанде подписано семь межправительственных соглашений.

Позже президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме «Турция-Ангола», указал на «значительные возможности сотрудничества» между двумя странами в области энергетики, а также в текстильной, пищевой, строительной и горнодобывающей отраслях. «На сегодняшний день турецкие строительные фирмы завершили пять проектов в Анголе на сумму 809 миллионов долларов (7,55 миллиарда турецких лир)», – заметил он. – Для нас очень важно, чтобы бизнесмены из Анголы познакомились с Турцией и возможностями для бизнеса в нашей стране».

«В краткосрочной перспективе мы договорились увеличить наш годовой объем двусторонней торговли до 500 миллионов долларов с нынешних 250 миллионов долларов», – отметил лидер Турецкой Республики. Он заметил, что национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines выполняет рейсы в 41 страну и в общей сложности 61 пункт назначения в Африке. 13 октября авиакомпания совершила первый рейс из Стамбула в Луанду.