В России провели полигонные испытания пяти наземных ударных робототехнических комплексов «Маркер», сообщил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пять робототехнических платформ «Маркер», из которых три были на колесном шасси и две на гусеничном, действовали в автономной группе. По словам источника, в автономном порядке без участия человека она решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки и обменивались целеуказаниями.

Роботы самостоятельно вели разведку за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения. «За счет воздушных дронов существенно повышаются количественные и качественные показатели разведки», – пояснил источник.

Сообщается, что в будущем планируется провести испытания с применением автономной группы роботов совместно с группой роботов беспилотных летательных аппаратов.

14 октября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал в Twitter видео с космодрома Восточный. На кадрах продемонстрирована робототехническая платформа «Маркер», ранее названная смертоносной. ««Маркер» заступил на боевое дежурство», – подписал ролик глава госкорпорации.

Тогда же Рогозин заметил, что «сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы».

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом Фонда перспективных исследований и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. Устройство может оснащаться беспилотниками.