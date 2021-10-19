Странным и непоследовательным выглядело решение президента Франции Эммануэля Макрона почтить память жертв полицейской операции против алжирских манифестантов, которая произошла в 1961 году.

В 60-ю годовщину трагедии глава государства отправился на мост Безон близ Нантерра, где разыгралась трагедия, бросившая тень на пресловутые республиканские ценности. В Елисейском дворце заявили, что Франция «признает свою ответственность». «Это ее долг по отношению к тем, кому причинила ущерб война в Алжире», – говорится в сообщении.

Правда, из высказываний администрации Макрона следует, что если бы не тогдашнее руководство столичной полиции, то преступление, возможно, и не было бы совершено. Елисейский дворец, по-видимому, решил деликатно обойти исторический контекст трагедии, который заключался в раскручивании французскими властями маховика бесчеловечных репрессий против участников войны за алжирскую независимость, ставшей причиной бесславного падения Четвёртой республики и двух путчей внутри французской армии.

Старые комплексы

Участие Макрона в акции памяти произошло в тот момент, когда отношения Франции и Алжира оказались накалены до предела из-за невежественных высказываний французского лидера. Скандал случился после того, как на встрече с потомками тех, кто воевал против борцов за независимость африканской страны, политик без тени стыда заявил, что официальная история Алжира искажена. «История Алжира основана не на истинах, а, скорее, на дискурсе ненависти к Франции», – цитировали Макрона местные СМИ.

В Алжире ремарки не оценили и назвали их актом вмешательства во внутренние дела. Посол африканской страны был отозван, а в конце сентября Париж сообщил о сокращении вдвое числа выдаваемых алжирцам виз. Антимусульманский задор руководства Пятой республики был так велик, что политика визовых ограничений коснулась Марокко и Туниса. Официально меры были объяснены желанием побудить эти страны принимать депортируемых из Пятой республики граждан, среди которых, как считают французы, есть и радикальные исламисты.

Но, как кажется, причина более банальна. Вердикт двусторонним отношениям вынесла алжирская партия «Фронт национального освобождения». В ее заявлении, которое было распространено в начале этого месяца, говорится, что высказывания Макрона представляют опасность. «Они выдают скрытую ненависть Франции к Алжиру, – говорится в сообщении. – Франция не избавилась от своего колониального комплекса, а Алжир ныне является независимой и суверенной страной благодаря жертвам миллионов мучеников».

Французский Трамп

Зато оценить риторику Макрона вполне могут рядовые французы, которым в следующем году предстоит выбирать президента. То, что царит в их головах, хорошо иллюстрируют последние опросы общественного мнения, согласно которым в затылок действующему французскому лидеру дышит крайне правый политик Эрик Земмур – публицист, демагог и звезда местных ток-шоу, который сделал себе имя на подстрекательстве против мусульман и мигрантов. Не прошло и месяца, как он начал опережать в опросах всех потенциальных соперников Макрона.

«Французский Дональд Трамп» – так окрестили Земмура местные СМИ – мог бы собрать 17-18% голосов, если бы выборы состоялись завтра, свидетельствуют свежие исследования. Это второе место после Макрона, за которого отдали бы голоса 24–27% респондентов. Для сравнения: традиционный лидер ультраправых Марин Ле Пен, согласно этим данным, могла бы получить от 15 до 16%. Более того, имя Земмура – это 53% поисковых запросов французской аудитории, посвященных кандидатам в президенты, отмечает пресса. У Макрона – 16%, а у Ле Пен – 4%.

Рост популярности Земмура, книги и колонки которого переполнены исламофобией, женоненавистничеством, презрением к либералам и политической элите, беспокоит центристов, республиканцев и, самое главное, сторонников Ле Пен, которая последние пять лет стабильно занимала высокие позиции в опросах. Тревожиться действительно есть за что. Но не с точки зрения изменений политического ландшафта. Усиление таких фигур не могло бы произойти без существования общественного запроса.

Диагноз электорату

В связи с этим Макрон и его политические стратеги оказались в сложной ситуации. Публичные замечания в адрес Земмура могут дать тому лишнюю популярность, в связи с чем у действующего главы государства не остается иной тактики, кроме как попытаться максимально перетянуть аудиторию скандального публициста к себе. И без того неумело пытающийся заигрывать с правым электоратом Макрон вынужден включить исламофобскую риторику на полную мощность, заставив устыдиться даже самых безусловных своих лоялистов.

Непоследовательность же действий президента Пятой республики объясняется, по-видимому, тем, что ему все-таки нужно заботиться о сохранении хоть каких-то дипломатических отношений с теми странами, которые он избрал в качестве пугала для избирателей.

Критики Земмура сейчас просчитывают сценарий, при котором его популярность ослабнет, как только перед ним станет необходимость разработки серьезной политической программы. Разница с Трампом заключается в том, что за спиной американца стояла Республиканская партия, а Земмур практически один, аргументируют они. Но если одиозному публицисту удастся собрать все подписи и пожертвования, то тогда президентская гонка во Франции выйдет за грань предсказуемости и, вероятно, окончательно поставит диагноз французскому обществу.