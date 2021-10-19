«Татнефть» возобновила геологоразведочные работы в Ливии, сообщается на сайте российской компании.

«В связи с нормализацией ситуации в Ливии «Татнефть» при поддержке Национальной нефтяной корпорации Ливии (ННК) возобновила геологоразведочные работы на территории страны. В настоящее время компания приступает к завершению работ на скважинах одного из контрактных блоков, бурение которых было приостановлено в связи с форс-мажором», – говорится в сообщении пресс-службы «​​​​​​​Татнефти».

«​​​​​​​Татнефть» работала в Ливии при поддержке ННК по концессионному соглашению с 2005 по 2014 год, когда в стране началась гражданская война.

​​​​​​​Ливийский филиал «Татнефти» был зарегистрирован в Триполи в июне 2005 года. В октябре 2005 года компания получила концессию на разработку нефтяного участка в районе Гедамис (блок 82-4) в рамках второго открытого международного тендера, объявленного ННК. В ходе третьего международного тендера в декабре 2006 года Компания выиграла права еще на три нефтяных участка в бассейнах Гедамис и Сирт.

Общая площадь контрактных участков составляет 18 тысяч квадратных километров.

Пресс-служба российской компании отметила, что представители «Татнефти» и ННК Ливии рассматривают и другие перспективные направления сотрудничества, среди которых применение разработок «Татнефти» при реализации проектов нефтедобычи, возможности взаимодействия в сфере нефтегазопереработки и нефтегазохимии, технологий, направленных на снижение углеродного следа, а также подготовки ливийских специалистов в учебных заведениях Татарстана.

Telegram-канал «Энергия Африки» отмечает, что подрядчиком «Татнефти» по геологоразведочным работам стала ливийская ADWOC. До революции разведку вела Tahara Petroleum Services – совместное предприятие с участием российской «ТНГ-Групп». Российские компании за рубежом давно уже не стремятся привлекать российских подрядчиков.