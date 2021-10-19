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Более 1000 российских врачей погибли от COVID в первой половине 2021 года
За первые шесть месяцев текущего года от коронавируса погибли 1100 российских медиков. За весь 2020 год зафиксировано 485 смертей от COVID-19
Более 1000 российских врачей погибли от COVID в первой половине 2021 года
Более 1000 российских врачей погибли от COVID в первой половине 2021 года / Others
19 октября 2021 г.

Число российских медиков, погибших в борьбе с пандемией коронавируса, за первое полугодие 2021 года составило 1100 человек, сообщил председатель комитета Государственной думы по бюджету Андрей Макаров, передает «Интерфакс».

19 октября на заседании Госдумы слушается отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Макаров привел данные о погибших врачах, исходя из сведений о бюджетных расходах на компенсацию семьям умерших медиков. По его словам, в 2020 году погибло 485 врачей.

«Но в 2020 году не было вакцины. Сегодня эта вакцина есть, а количество погибших врачей увеличивается и увеличивается. За полгода этого года эта цифра достигла 1100», – сказал Макаров.

Он отметил, что эти цифры говорят о том, что вакцинация в России проводится недостаточно быстрыми темпами. Пропагандировать вакцинацию нужно более активно, полагает Макаров.

За последние сутки в России выявленоеще 33740 случаев заражения коронавирусом, Умерли за сутки 1015 человек, это максимум с начала пандемии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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