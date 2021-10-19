В декабре 2021 года в Фергане ожидается тестовый выпуск первой партии электромобилей, сообщила пресс-служба хокимията Ферганской области.

Хоким области Хайрулла Бозоров ознакомился со строящимся автозаводом по производству легковых и грузовых электромобилей и комплектующих запчастей. С конвейера сойдут 12 электромобилей – 4 легковых и 8 грузовых.

Проект стоимостью $50 млн долларов ($40 млн – прямые инвестиции, по $5 млн – банковский кредит и средства предпринимателя) реализуется компанией Central Asia Motors на территории Ферганского механического завода.

После запуска на полную мощность завод, где будет создано 350 рабочих мест, сможет выпускать по 10 тысяч электрокаров ежегодно. Так как в Узбекистане не развита сеть электрозаправок, на первом этапе машины будут выпускаться с гибридными двигателями – если уровень заряда опустится ниже 20%, будет запущен бензиновый мотор, который также сможет заряжать батарею электромобиля.

Сейчас к производственному процессу готовы цеха по сборке, тестированию, электрофорезу и покраске. Представители предприятия сообщили Бозорову о необходимости дополнительных площадей для создания цеха по сварке кузовных частей электромобилей. Тот, в свою очередь, поручил выделить в этих целях пустующие площади на территории механического завода.