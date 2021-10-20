Почти половина россиян (47%) не считают себя сторонниками демократических ценностей. К такому выводу пришли социологи из «Левада-центра».

Согласно данным опроса, среди не поддерживающих демократические убеждения больше всего людей в возрасте от 40 до 54 лет. При этом 44% опрошенных россиян все же считают себя демократами. В наибольшей степени демократические ценности разделяют молодые люди до 24 лет (50%). На втором месте по количеству людей, считающих себя демократами, находится возрастная группа от 25 до 39 лет. В ней демократические ценности поддерживают 45% процентов респондентов.

Среди тех, кто поддерживает теперь уже парламентскую партию «Новые люди», демократов большинство (60%). Избиратели партий КПРФ и «Справедливая Россия» реже остальных отождествляют себя с демократическим ценностями. Меньше половины сторонников этих партий (по 48%) называют себя демократами.

В то же время в целом по России подавляющее большинство (72%) граждан не разделяют левые, социалистические убеждения. В общей сложности каждый пятый респондент (18%) придерживается левых взглядов. Прежде всего, с левыми взглядами себя отождествляют избиратели КПРФ (40%). В наименьшей степени – избиратели «Единой России». Среди них левыми считают себя лишь 11%.

58% опрошенных не считают себя сторонниками рыночных преобразований в российской экономике. Противоположного мнения придерживается каждый третий (32%) опрошенный. При этом больше всего сторонников рыночных преобразований среди молодежи (39%) и избирателей партий «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду» – 43 и 41% соответственно.

Ранее TRT на русском писал, что количество желающих уехать из России заметно выросло за последние годы. Еще в 2017 году эмигрировать хотел каждый шестой, а теперь – каждый пятый, посчитал «Левада-центр». На таком уровне показатель был в протестных 2011-2013 годах.