В Екатеринбурге полицейские массово увольняются со службы, уже написали рапорт несколько начальников отделов, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Усилился отток из органов, в кадровую службу полиции поступают 20 рапортов в день», – указано в сообщении.

Среди начальников отделов уволились или ушли на пенсию уже четыре человека – начальник 14 отдела, Дмитрий Шишмаков, проработал на этой должности всего год. Еще три человека (Аркадий Ситников – с 4-го отдела, Алексей Мартыненко – с 12-го отдела, Андрей Казанцев – с 10-го отдела) формально уволились в связи с уходом на пенсию, но в действительности – по причине низких зарплат и высокой нагрузки, отметили источники местного портала E1.Ru.

«Все – опытные профессионалы, еще нестарые, могли бы продолжать работать и приносить пользу, но уходят по собственному желанию, стаж позволяет. Идет цепная реакция. Начали разбегаться люди, у оставшихся нагрузка увеличивается, и они тоже начинают уходить. Вообще, чтобы за короткое время сразу четыре начальника отделов уходили – такого не было никогда», – рассказал источник E1.Ru.

Собеседник издания подчеркнул, что теперь у остальных сотрудников нагрузка возрастает и они тоже начинают уходить.

Позже руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что четверо начальников отделов полиции Екатеринбурга уходят в отставку по собственному желанию – на заслуженный отдых.

«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал», – сказал он агентству «РИА Новости». По словам Горелых, сейчас кадровое подразделение МВД ищет замену ушедшим в отставку сотрудникам. Ведомство рассматривает кандидатов из имеющегося резерва.

Впрочем, другой собеседник журналистов отметил, что в Свердловской области полицейские уже давно массово увольняются или выходят на пенсию: «Уходят на гражданку и в Москву. Держатся за свои места только в депрессивных регионах. Там эта зарплата нормальная, и выбора особого нет, а в Екатеринбурге есть выбор. Екатеринбуржцы находят и за 50–70 тысяч рублей работу без лишней нервотрепки. Пряника-то сейчас в полиции нет, только кнут есть».