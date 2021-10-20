В центре Дамаска подорвали военных: 13 погибших, 3 раненых

13 военнослужащих сил режима Асада погибли, еще 3 ранены в результате взрыва на дороге в Дамаске, столице Сирии. Две из трех мин сдетонировали, когда армейский автобус пересекал мост Хафеза Асада. Это многолюдное место находится менее чем в километре от штаб-квартир Минобороны, Начштаба и Управления радио и телевидения. #Сирия #автобус #подрыв