Откуда растут ноги

В конце июня 2021 года издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в Министерстве образования и науки (Минобрнауки) опубликовало сенсационную новость. Якобы при Минобрнауки создана группа для работы над программой «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы», стоимость которой оценивается в 54 млрд руб.

Программа ориентирована на развитие технологий «мозг – компьютер», позволяющих вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Она также предполагает создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом.

В принципе, в этом нет ничего нового. Стартап Илона Маска Neuralink уже успешно опробовал интерфейс «мозг – девайс» на обезьяне и свинье с помощью вживленного в их мозги импланта. Но у России, как всегда, свой путь.

Если верить «Коммерсанту», программа разработана Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ. К проработке привлечены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента и член Совбеза РФ Антон Вайно.

Метафизика российской науки

Вайно здесь упомянут не случайно: он давний поклонник так называемой концепции «упреждающего управления» и драйвер идеи «нооскопа». С точки зрения чиновника, для эффективного управления миром нужно уметь конструировать будущее, не опираясь на реальность. Речь идет о развитии «систем аутентификации пользователей в бесконтактных сервисных системах» и «систем передачи эмоций в интернет».

Вот несколько любопытных утверждений Вайно из статьи «Капитализация будущего», дающих представление о потенциальном руководителе многомиллиардной программы чипизации россиян:

- «Переход пространства во время, а времени в пространство – это граница или грань неведомого, это перемешивающий слой времени и пространства, несущий разную информацию»

- «Главный узел сгущения, возникающий на перекрестке пространства-времени-жизни, – это образ, голографическая свертка воспринятой реальности, образ мира, образ добра и зла, образ власти, образ базовой бизнес-модели управления обеспечением жизни, и в том числе образ пространства и времени»

- «Упреждающее управление – это система систем, включающая в себя систему визуализации предвидения; сетевую систему, объединяющую предвиденье с процессом политики; и систему обратной связи».

Нооскоп, по задумке авторов идеи, должен быть «девайсом Интернета Вещей, сканирующим транзакции между людьми, вещами и деньгами». Такие разработки – не фантастика (для того же Китая), но тяга россиян к поиску метафизических смыслов существенно бьет по научному качеству.

Именно поэтому эксцентричные труды Вайно давно подвергаются научной критике. Профессор Высшей школы экономики Симон Кордонский в 2016 году связал концепцию нооскопа с идеями русского космизма и предупредил: «мифологическое конструирование будущего и попытки выдвижения гипотез, что этим будущим можно управлять, может стать официальной идеологией власти». Иными словами, это не наука, а мистика и мифология.

Разработки нейроинтерфейсов ведутся давно и по всему миру. Но ирония в том, что в российских реалиях наука при поддержке госбюджета может быть втянута в эзотерические эксперименты с паранормальными явлениями вроде парапсихологии или телепатии, которыми занимались еще в КГБ и с начала 1990-х – в ФСБ.

Достаточно вспомнить хрестоматийную историю с изучением «русофобского подсознания» бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. А тогда речи о чипировании мозга госпожи Олбрайт даже не шло.

Но проблема не только в научном дилетантизме. Увлечение подобными экспериментами на государственном уровне дает основания подозревать их использование в целях установления «электронного концлагеря» по китайскому образцу и необходимости обкатки в условиях войны.

А был ли мальчик?

Программа моментально получила дурную славу. И поскольку документ в публичном пространстве так и не появился, упомянутые госструктуры с легкостью открестились от сомнительной сенсации. В Минобрнауки сразу же сообщили, что еще в конце 2020 года «на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки», и финансирование не выделялось. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверил, что информацией об этом вообще не располагает.

Но заговорщиков с потрохами выдали коллеги, у которых СМИ начали собирать комментарии. Судя по всему, программа таки существует, но утечка информации о ней была несанкционированной и весьма повредила делу.

К примеру, вице-президент РАН Владимир Чехонин подтвердил, что такая программа действительно находится в разработке, но, во-первых, никакого внедрения чипов в мозги она не предусматривает, а во-вторых, никаких миллиардов на ее финансирование не выделялось.

«Действительно, поддержана идея проекта «Мозг, здоровье, интеллект, инновации». Сейчас проект в самом своем начале. Для его разработки создана рабочая группа из представителей РАН, Минобрнауки России, других министерств, нескольких компаний, связанных с производством различных компонентов, которые могут быть использованы в проекте. После тщательной разработки проект будет отправлен в правительство», – сказал Чехонин.

В здоровом теле нездоровый дух

Для того, чтобы очеловечить технологию в глазах населения, был сделан акцент на ее сугубой медицинской пользе. Речь идет о разработке методов лечения, диагностики, профилактики заболеваний нервной системы, в частности, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Редактирование генома

Здесь следует упомянуть о том, что в России в 2018 году была принята еще одна программа заботы о здоровье россиян, исследующая возможности редактирования генома человека с помощью CRISPR/Cas9-метода. Технология известная: ее авторы Дженнифер Дудна и Эмманюэль Шарпантье даже получили Нобелевскую премию по химии 2020 года.

В принципе, с научной точки зрения это ягода одного поля с технологией нейроинтерфейса, но работает иначе. Речь идет о внедрении не наночипов, а белков бактерий или вирусов – так называемых генетических (молекулярных) ножниц – для «ремонта» поврежденной ДНК. Сфера применения – медицина и сельское хозяйство.

Список заболеваний, подлежащих редактированию, внушителен (рак, старческое слабоумие, слепота, паралич и др.), но эффект лечения непредсказуем. При этом исследователи и их заказчики не против подвергнуть генной модификации все население, которое вряд ли будет в восторге.

Поэтому социологические службы регулярно щупают пульс у населения. В конце августа 2021 года ВЦИОМ провел по этому поводу опрос. Пока результат не совсем в пользу науки.

55% россиян считают, что от корректировки генома будет больше вреда, чем пользы. К пользе склонились 19% россиян. Результат зависел от возрастной группы: опрошенные в возрасте 18-24 года поделились ровно пополам – 40% против, 39% за. В группе от 60 и старше контраст налицо – 59% к 12%. Но если речь о здоровье детей, то среди пожилых ситуация меняется с точностью до наоборот: сторонников ремонта генома уже 46%, а противников – 34%. Так что у россиян есть слабые места (семья и дети), на которые есть потенциал давить.

В отношении чипизации таких опросов даже не проводилось: понятно, что никакой лояльности к подобным экспериментам от россиян пока не добиться. Скандал с программой «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», видимо, вынудит российских драйверов чипизации вначале изучить общественные настроения, после чего с помощью пропаганды нейтрализовать самых ярых противников.

Но для этого выбрано самое неподходящее время – пандемия коронавируса. Не только в России, но и по всему миру сильны антивакцинаторские настроения, что приводит к массовым акциям протеста и ставит под угрозу формирование коллективного иммунитета.

У чипизации врагов еще больше, чем у вакцинирования, особенно в религиозных кругах, где еще с 1990-х годов популярны конспирологические версии о «метке дьявола». Так что нейроинтерфейс-разработки, скорее всего, придется проводить в секретном режиме.