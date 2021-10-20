Следственный комитет РФ не проводит никаких процессуальных действий после получения заявления и жалобы Абдуллаха Эльисмаиля – брата сирийца Мухаммеда Эльисмаиля, убитого боевиками ЧВК «Вагнера» в 2017 году. О бездействии следователей сообщает правозащитный центр «Мемориал» и юристы семьи погибшего.

11 марта 2021 года Абдуллах Эльисмаил подал в СК России заявление с требованием возбудить дело об убийстве с особой жестокостью его брата. Заявитель просил проверить, есть ли в действиях подозреваемых признаки других преступлений. Ранее сообщалось, что одним из «вагнеровцев», причастных к убийству Мухаммеда, является бывший полицейский из Ставрополя Станислав Дычко.

«Ситуация с бездействием СК по заявлению Абдуллаха Эльисмаила не является для нас принципиально неожиданной, но то, каким образом в суде затягивается рассмотрение жалоб на это бездействие, необычно», – рассказал адвокат Илья Новиков. Защитники полагали, что будет проведена хотя бы «формальная поверхностная» проверка. После этого сотрудники СК РФ могли бы сообщить, что им «не удалось найти и опросить гражданина Дычко».

По словам Новикова, у адвокатов до сих пор нет никакого ответа от СК РФ, а суд выдвигает странные причины, по которым не может рассмотреть жалобу (например, отсутствие адреса заявителя). «При живом адвокате, чьи полномочия подтверждены ордером, вопрос о местонахождении его клиента-заявителя никогда раньше не поднимался в суде. Со стороны это может выглядеть, как будто СК боится обнаружить доказательства преступлений «вагнеровцев», а суд хочет получить от адвоката сведения о том, где находится брат убитого, у которого и так есть все основания опасаться мести за то, что он решился заявить о преступлении», – пояснил Новиков.

Представители семьи погибшего подали уже три жалобы на бездействие силовиков, но две из них были возвращены под различными предлогами. В первом случае чиновники потребовали указать адрес заявителя, а во втором заявили об отсутствии доказательств того, что брат убитого сирийца подавал заявление в СК.

На третью жалобу, направленную заказным письмом 19 июля 2021 года, ответ так и не получен. 1 октября адвокат потерпевшей стороны Петр Заикин подал на имя председателя Басманного суда заявление с просьбой письменно проинформировать его о принятом решении по его жалобе. 13 октября Заикин также направил новый запрос в СК.

В ноябре 2020 года «Новая газета» уже обращалась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в связи с убийством Мухаммеда Эльисмаиля, однако из ведомства не пришел ответ. Газета опубликовала видео, в котором четыре человека отрезают лопатой голову сирийцу, отрубают ему руки, а затем вешают за ноги и поджигают. По данным издания, видео было снято в 2017 году в Сирии возле газового месторождения Аш-Шаер.