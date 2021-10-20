Самый востребованный турецкий курорт Анталья предоставил статистику посещения провинции иностранными туристами в этом году. Согласно информации управления культуры и туризма курортной провинции, на 17 октября 2021 года количество зарубежных путешественников достигло 8,39 млн человек.

Увеличение количества туристов по сравнению с прошлым годом составило 162% – с января по 17 октября прошлого года курорты региона посетили 3 миллиона 70 тысяч 854 человек. При этом в «бархатный сезон» – за первые 17 дней октября 2020 года – Анталью посетило 498 тысяч 540 туристов, а в этом году – 1 миллион 22 тысячи 481 человек (рост на 105%).

«Наблюдается V-образный рост числа туристов, прибывающих в Анталью. Данные показывают, что мы можем завершить год с 9 миллионами», – спрогнозировал президент средиземноморской Ассоциации туристических отельеров и операторов Эркан Ягджи. Основным конкурентом Турции он назвал Испанские Балеарские острова, однако добавил: даже они приняли всего 3,9 млн туристов за лето. В Анталье каждый день в среднем приземляется 58 тыс. туристов.

«Сертификат безопасного туризма и вакцинация сотрудников укрепили нашу репутацию, – указал Эркан Ягджи. – Мы справились с пандемией настолько успешно, что даже в период, когда не ожидалось открытия отелей из-за COVID-19, Анталья привлекла 3,5 млн туристов благодаря мерам, принятым на местах, и схеме безопасного туризма».

По словам Ягджи, предварительное бронирование на отдых в Анталье на 2022 год уже достигло весьма высокого уровня, и, если не будет неприятных сюрпризов, в следующем году количество иностранных туристов может вырасти до уровня 2019 года. Анталью в 2019 году посетили почти 16 млн иностранных туристов, в том числе около 6 млн россиян и 2,7 млн немцев, уточняет Hurriyet.

В сентябре 2021 года на курорты Антальи приехали 1,73 млн иностранных туристов, 780 тысяч из них – россияне. Основной же российский курорт Краснодарского края Сочи принял всего 700 тысяч отдыхающих, писалTRT на русском.