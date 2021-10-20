ООО «Выбор-КСМ» (входит в холдинг «Партнер» тюменского бизнесмена и экс-депутата Геннадия Разницына) получит 300 млн рублей инвестиций на развитие производственных мощностей завода тротуарной плитки. Об этом сообщил в своем Instagram директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Проект по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства вошел в число 15 региональных инвестпроектов страны, получивших заем Фонда развития промышленности (группа ВЭБ.РФ). Деньги пойдут на увеличение производственных мощностей, обращает внимание Znak.com.

Продукция должна покрыть дефицит газобетона и силикатных изделий в период строительного сезона на рынке Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края, считает Машуков.

Статус регионального инвестпроекта снижает ставку налога на прибыль с 18 до 10%, налог на имущество – с 2,2 до 0%. Льготы действуют до конца 2026 года при капвложениях от 50 млн рублей в первые три года и до конца 2028 года при вложениях более 500 млн рублей в первые пять лет.

По данным СПАРК, ООО «Выбор-КСМ» на 80% принадлежит АО «КСМ», гендиректором которого является условно осужденный бывший директор департамента лесного комплекса Владимир Артановский. «КСМ» полностью принадлежит АО «Партнер» бывшего депутата Тюменской гордумы, почетного строителя России Геннадия Разницына. В холдинг, который спонсировал предвыборную кампанию губернатора Александра Моора, также входит застройщик «Партнер-строй», ООО «ТЦ «Южный»», куда входят, в частности, первый в Тюмени гипермаркет «Южный» и ТД «Зеленый берег».

Мэр Москвы Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года в с. Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области. В 2001-2005 годах занимал пост губернатора Тюменской области. Когда он только стал мэром Москвы, его любовь к бетонной плитке была одним из главных предметов обсуждения в городе – уже в первый год работы на новом посту Собянин заменил на нее более миллиона квадратных метров асфальта, объясняя это тем, что плитка куда долговечнее, писала «Медуза». Уже через несколько лет вместо бетонной плитки начали класть гранитную – как еще более долговечную и экологичную. Это сильно повлияло на всю индустрию гранита в стране: за время пребывания Собянина в его нынешней должности, по данным Росстата, объемы добычи этой породы в России выросли почти в 2,7 раза (объемы производства бетонной тротуарной плитки выросли меньше – в два с небольшим раза).