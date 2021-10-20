ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
«Талибан» принудительно отправляет наркоманов в медцентры на лечение
Члены движения отлавливают наркоманов и отправляют их в медицинские центры Кабула для проведения детоксикации
«Талибан» принудительно отправляет наркоманов в медцентры на лечение
«Талибан» принудительно отправляет наркоманов в медцентры на лечение / Others
20 октября 2021 г.

Члены движения «Талибан» отлавливают наркоманов и отправляют их в медицинские центры Кабула для проведения детоксикации, сообщает France 24.

Талибы проводят рейды под мостами вдоль русла реки Кабул, где живут наркоманы, чтобы отправить их в медицинские центры на 45 суток. Большинство из них приходится вести силой. В медцентрах наркоманов тщательно обыскивают и приводят в порядок.

Подобные рейды периодически проводились и в период правления проамериканского правительства. Но с момента прихода талибов к власти в середине августа интенсивность рейдов значительно возросла.

Наркомания является одной из важнейших проблем современного Афганистана. По данным экспертов, не менее 11% населения страны являются потребителями наркотиков, при этом от 4% до 6% являются наркозависимыми людьми. После возвращения к власти талибы пообещали бороться с производством и потреблением наркотиков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us