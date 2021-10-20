Члены движения «Талибан» отлавливают наркоманов и отправляют их в медицинские центры Кабула для проведения детоксикации, сообщает France 24.

Талибы проводят рейды под мостами вдоль русла реки Кабул, где живут наркоманы, чтобы отправить их в медицинские центры на 45 суток. Большинство из них приходится вести силой. В медцентрах наркоманов тщательно обыскивают и приводят в порядок.

Подобные рейды периодически проводились и в период правления проамериканского правительства. Но с момента прихода талибов к власти в середине августа интенсивность рейдов значительно возросла.

Наркомания является одной из важнейших проблем современного Афганистана. По данным экспертов, не менее 11% населения страны являются потребителями наркотиков, при этом от 4% до 6% являются наркозависимыми людьми. После возвращения к власти талибы пообещали бороться с производством и потреблением наркотиков.