С 30 октября по 7 ноября объявлены в России нерабочими днями. Об этом стало известно в среду после совещания президента с кабмином, посвященного мерам против COVID-19. Глава государства также не исключил, что нерабочие дни придется продлить и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября – позже Владимир Путин подписал соответствующий указ. По идее, в объявленные президентом и правительством «каникулы» заработная плата людей должна быть сохранена. Однако настрой работодателей и самих работников не такой оптимистичный, как у чиновников. И что удивительно: первыми против такой «борьбы» с пандемией выступил обычно лояльный к инициативам центра Татарстан.

Противоречивые данные

В России несколько дней подряд умирает около тысячи пациентов с коронавирусом в сутки, стремительно растет число заболевших. «Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии», – пояснил решение о нерабочих днях президент.

Изначально ввести их предложила вице-премьер Татьяна Голикова из-за острой ситуации по коронавирусу. Она же предложила перевести невакцинированных сотрудников на удаленку, а вакцинированным и переболевшим разрешить допуск на рабочие объекты по QR-кодам.

Предложение Голиковой тут же поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, поскольку «практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер». А мэр Москвы Сергей Собянин в тот же день ввел свои «правила». Он объявил, что с 25 октября 2021-го и сразу до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства «либо на садовых участках». Но при этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе для них не ограничиваются.

Таким образом, домашний режим только в Москве затронет 2,5 миллиона человек, поскольку вакцинированным или переболевшим в течение последних шести месяцев соблюдать его не нужно.

Также в этот период московские работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников и опять же всех работников, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Прививку первым компонентом необходимо сделать до 1 декабря.

Кстати, одной из причин временного локдауна, который, по крайней мере пока деликатно называют «нерабочими днями», эксперты считают «проваленную прививочную кампанию». Ведь всего неделю назад сами чиновники говорили о хорошем коллективном иммунитете – больше 50% от планов привиты, плюс не меньшее число людей уже переболело. Но при этом статистика по заболеваемости и смертности как бы показывала обратное. Даже вице-спикер Госдумы Петр Толстой бросил на этой неделе громкие для российской политики слова: «Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло».

Цена борьбы

Ежедневно на борьбу с коронавирусом Россия тратит 3,6 миллиарда рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он также пояснил, что рост заболеваемости увеличивает затраты, поэтому сейчас его ведомство готовит предложение о допфинансировании на 50 миллиардов рублей.

В том числе по этой причине отношение к неожиданным «каникулам» неоднозначное. Экономисты, опрошенные РБК, считают, что дополнительные нерабочие дни в ноябре почти не окажут влияния на экономику, правда, если не будут введены федеральные ограничения на работу предприятий. Также их нельзя сравнивать с локдауном 2020-го. «В том году один месяц жесткого локдауна стоил 1% годового ВВП. Сейчас же идет речь об одной неделе нерабочих дней в гибком формате», – пояснил инициативу Голиковой главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Однако ухудшение ситуации с пандемией может повлиять на планы ЦБ. Потому что сам факт ухудшения эпидемиологической обстановки – фактор риска для экономики, в частности – для ключевой ставки. «С одной стороны, возможно дополнительное давление на экономическую активность, а с другой стороны, могут потребоваться дополнительные вливания из бюджета для поддержки экономики, что может быть расценено как проинфляционные риски в краткосрочной перспективе», – объяснил Долгин.

А вот представители машиностроительной отрасли Татарстана считают, что данная мера серьезно ударит по экономике страны, и они готовят официально обращение к президенту России. Председатель правления Mашиностроительного кластера республики Сергей Майоров заявил: «Мы крайне против локдауна. Нельзя останавливать экономику. Надо ходить на работу, есть вакцинированные. Люди не будут работать, не будут получать доходы. Они же за свой счет будут сидеть дома, никто же им за это не заплатит». Майоров также добавил, что страна потеряет валовый продукт из-за нерабочих дней, что ударит по ее экономике.

Позже стало известно, что власти Татарстана отказались от введения нерабочих дней, несмотря на то что в регионе крайне тревожная ситуация с распространением коронавируса.

Еще и штрафы…

О том, что экономика все же может просесть, простой народ стал судить по возобновленным штрафам. Еще в прошлом году в соцсетях появились высказывания, что таким образом чиновники не столько учат народ ответственности, сколько пытаются компенсировать за счет него финансовые потери.

Так, 18 октября стало известно, что в Москве будут наказывать рублем пассажиров общественного транспорта в неправильно надетых масках. Причем руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов тоже неожиданно признал то, что в принципе давно известно: «Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее». Отслеживанием нарушителей будут заниматься контролеры, они же будут уполномочены выписывать штраф.

Нарушителей масочного режима в Москве теперь отслеживают даже в торговых центрах – причем по камерам. Столичные власти уже обязали ТЦ (всего их в городе 600) связать свои камеры с единым центром хранения данных мэрии. Кстати, всего в столичную систему видеонаблюдения входит более 206 тысяч камер. Но эксперт по системам безопасности IT-компании «Крок» Артем Романов уточнил РБК, что выписать штраф за отсутствие маски можно только человеку, биометрия которого уже есть в базе мэрии. Релевантной базы лиц всех жителей города пока не существует.

Вопросы к статистике

Безусловно, даже официальные цифры по заболеваемости коронавирусом в России и смертности от него страшные. Но у журналистов есть к ним недоверие, в том плане, что в реальности они могут быть еще выше. Обозреватель «Новой» Алексей Тарасов пишет, что в его семье в прошлом году «из девяти переболевших только двое попали в статистику» и сейчас среди его друзей и знакомых «подсчеты показывают плюс-минус ту же картину». «Это реальная цена всех заумных выкладок о том, что в России не та медицина, не та вакцина, не тот народ и потому повышенная смертность от ковида», – уверен журналист, который вопреки мнению вице-спикера Госдумы Толстого считает, что государство проиграло не информационную войну, которую и «начинать тут не следовало», а большее.

«Народу нужны не призывы к вакцинации, он их уже достаточно слышал. Нужна ответственная медицина, а не половинчатая, не придушенная. Нужны в достаточном количестве вакцины – и не только те, что подходят узкому сегменту, а всему разнообразию народа. Уже переболевшему, имеющему кучу хронических заболеваний и т. д.», – поясняет свое мнение Тарасов. Он также уверен: «Если вакцин нет, их нужно купить в других странах, а не заставлять врачей колоть то, что они, исходя из смысла своей профессии, колоть отказываются. Но нет, в излюбленном жанре истерики у нас продолжают проигрывать и выигрывать. Что и кому?»

Действительно, «нерабочие дни» могут снизить волну заболеваемости, правда, если и правительство разработает меры поддержки бизнеса, и сами люди отнесутся к ним серьезно, а не отправятся по гостям или в отпуска. И здесь нельзя не привести печальную статистику, о которой TRT на русском уже сообщал. Поскольку она говорит о многом: за весь прошлый год от COVID-19 погибли 485 российских медиков, за первые шесть месяцев текущего года – уже 1100.