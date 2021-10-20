ТУРЦИЯ
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Турецкое космическое агентство обнародовало пятилетний стратегический план
Поставлена задача сделать аэрокосмическую промышленность Турции конкурентоспособной на глобальном рынке. Анкара стремится стать важным игроком на этом поле, укрепляя собственную космическую промышленность и инфраструктуру
Турецкое космическое агентство обнародовало пятилетний стратегический план
Турецкое космическое агентство обнародовало пятилетний стратегический план / Others
20 октября 2021 г.

Турецкое космическое агентство (TUA) 20 октября обнародовало стратегический план на 2022-2026 годы, в котором изложена его цель – сделать Турецкую Республику конкурентоспособной на мировом рынке за счет развития аэрокосмического сектора, пишет Daily Sabah.

В отчете содержатся основные принципы политики TUA, его среднесрочные и долгосрочные цели, а также критерии эффективности.

Сердар Хусейн Йылдырым, глава TUA, сказал, что Турция стремится стать важным игроком на глобальном рынке, укрепляя собственную космическую промышленность и инфраструктуру, возможности которых растут благодаря спутниковой системе связи и наблюдения за Землей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган учредил TUA в 2018 году. В феврале 2021-го Турция представила амбициозную 10-летнюю космическую дорожную карту, которая включает в себя миссии на Луну, отправку турецких астронавтов в научные миссии в космос и разработку спутниковых систем.

Лунная миссия Анкары будет реализованав два этапа. В рамках первого, который запланирован на 2023 год, на Луну отправится первый турецкий космический аппарат. На 2028 год запланирована высадка турецкого астронавта на Луну.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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