Российские нефтяные компании выступили с предложением использовать попутный нефтяной газ (ПНГ) для майнинга криптовалюты, пишет «Коммерсант».

По задумке предприятий, ПНГ будет генерировать электроэнергию для центров обработки данных, необходимых для майнинга. Нефтяные компании предполагают, что он может привлечь инвесторов, в первую очередь, китайских, так как в Китае недавно полностью запретили майнинг.

Опрошенные газетой эксперты указали, что если китайский регулятор узнает, что резидент страны занимается майнингом даже за рубежом, ему может грозить уголовное преследование. Реализация механизма должна повысить эффективность использования природного газа в тепловой генерации за счет гибридных модулей «добычи» цифровых валют.

Для реализации проекта предполагается организовать в России производство соответствующих энергетических установок с возможностью последующего экспорта. Инициатива поступила от участников рынка и в данный момент обсуждается с регуляторами, рассказал представитель министерства промышленности и торговли РФ.

В Центральном банке России отметили, что закон «О цифровых валютах», в котором фигурирует понятие «цифровая валюта», предусматривает отдельные законы для регулирования ее оборота. «В настоящее время подходы к регулированию обсуждаются», – добавили в ЦБ.

Собеседник газеты, близкий к руководству Минпромторга, рассказал, что одна из крупнейших российских нефтедобывающих компаний хотела бы масштабировать свой проект по майнингу криптовалюты, «но этот сегмент находится в юридически серой зоне, и компания опасается негативной реакции ЦБ, поэтому обратилась в министерство, которое может обсудить риски с регулятором».

На сегодняшний день единственная российская компания, у которой есть подобный проект – «Газпром нефть». Компания запустила его в 2020 году на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. За месяц там удалосьдобыть 1,8 биткоина.