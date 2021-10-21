Согласно рейтингу аналитической компании OAG, учитывающему количество заявленных кресел на международных маршрутах (в обоих направлениях), самым емким авиамаршрутом мира в октябре 2021-го стал маршрут Москва – Анталья, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Только из московского аэропорта «Шереметьево» в Анталью, согласно текущему расписанию, в октябре заявлены рейсы, на которых в совокупности 270 402 пассажирских кресла. Уже это количество (даже из одного аэропорта Москвы) позволило маршруту Москва – Анталья занять первое место в октябрьском рейтинге ТОП-10 самых загруженных международных авианаправлений – и во всем мире, и в Европе.

Если же считать вместе с занявшим третью строчку в европейском и восьмую – в мировом ТОП-10 маршрутом Москва («Внуково») – Анталья (152 393 кресла) и добавить около 100 тыс. кресел из аэропорта «Домодедово» (не вошел в ТОП-10 у OAG), то получится 522 тысячи кресел в обе стороны на маршруте, отмечают в OAG.

Вторым в мире по количеству кресел международным авиамаршрутом в октябре 2021 года стал маршрут Дубай (ОАЭ) – Эр-Рияд (Саудовская Аравия): 240 938 кресел.

На третьем – маршрут Дубай – Лондон («Хитроу»): 217 668 кресел в обе стороны, на четвертом – маршрут Каир (Египет) – Джидда (Саудовская Аравия) с 204 536 креслами. На пятом месте – маршрут Нью-Йорк (аэропорт Джонa Ф. Кеннеди) – Лондон («Хитроу»): 165 223 кресел.

Остальные места в десятке (все – свыше 100 тыс. кресел) заняли один маршрут в США (Орландо – Сан Хуан) и два ближневосточных – Бахрейн – Дубай и Дубай – Джидда.

Среди самых загруженных европейских маршрутов лидером стал уже упомянутый Москва – Анталья («Шереметьево» и «Внуково» суммарно дают 422,8 тыс. кресел), на втором месте – Дюссельдоф – Пальма (тоже туристический маршрут), 131,3 тыс. кресел. На третьем – Стокгольм-Копенгаген (128,9 тыс. кресел).

На Ближнем Востоке три октябрьских лидера: Дубай – Эр-Рияд (240 938 кресел), Бахрейн – Дубай (145 542 кресла) и Дубай – Джидда (138 898 кресел).

В Африке все три самых загруженных международных авиамаршрута – из Каира (Египет). Номер один – в Джидду (Саудовская Аравия), 102,7 тыс. кресел, два других (менее 100 тыс. кресел) – в Дубай (ОАЭ) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

В Северной Америке лидер по емкости – это упомянутый маршрут Орландо (США) – Сан-Хуан (Мексика), 163 тыс. кресел. В странах Латинской Америки лидер по креслам – международный маршрут Канкун (Мексика) – Панама-Сити (Панама), 91 820.

Как отметили в OAG, в списке самых загруженных международных авиамаршрутов пока нет большинства азиатских направлений, поскольку международные перевозки в странах Восточной и Юго-Восточной Азии так и не восстановились. Самым загруженным международным маршрутом в Азиатско-Тихоокеанском регионе в октябре, по данным компании, стал путь из Гонконга в Тайбэй и обратно (127 тыс. кресел), это лишь 17 место в мировом рейтинге.

При этом среди самых загруженных маршрутов внутри стран – авиатрасса Сеул – остров Чеджу (популярный в Южной Корее курорт), где заявлено более 1,5 млн кресел. На втором месте – маршрут Пекин – Шанхай (786 тыс. кресел), на третьем – Саппоро (остров Хоккайдо в Японии) – Токио (аэропорт «Ханеда») (706 тыс.).