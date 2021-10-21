ПОЛИТИКА
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Стрельба около турецкой мечети в США, есть пострадавший
В американском штате Мэриленд 1 человек ранен в результате стрельбы около мечети. Инцидент случился вскоре после похорон, которые проходили в ней. Преступнику удалось скрыться. Полиция проводит расследование. Мечеть, рядом с которой произошла стрельба, расположена на территории центра Диянет. Он считается крупнейшим в своем роде в Западном полушарии и финансируется Турцией. #США #стрельба #мечеть #Диянет #полиция
Стрельба около турецкой мечети в США, есть пострадавший / Others
21 октября 2021 г.
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