Стрельба около турецкой мечети в США, есть пострадавший

В американском штате Мэриленд 1 человек ранен в результате стрельбы около мечети. Инцидент случился вскоре после похорон, которые проходили в ней. Преступнику удалось скрыться. Полиция проводит расследование. Мечеть, рядом с которой произошла стрельба, расположена на территории центра Диянет. Он считается крупнейшим в своем роде в Западном полушарии и финансируется Турцией. #США #стрельба #мечеть #Диянет #полиция