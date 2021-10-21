Древнейший город Узбекистана - Бухара

Бухара – это древнейший город, который имеет огромное значение не только для Узбекистана, но и для мусульман со всего Ближнего и Среднего Востока. Священное место включает в себя архитектурный и историко-культурный заповедник, строительство которого началось еще в IX веке. На протяжении тысячелетий Бухара вносила большой вклад в развитие духовных, культурных и религиозных ценностей мировой цивилизации. #бухара #узбекистан #туризм