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Древнейший город Узбекистана - Бухара
Бухара – это древнейший город, который имеет огромное значение не только для Узбекистана, но и для мусульман со всего Ближнего и Среднего Востока. Священное место включает в себя архитектурный и историко-культурный заповедник, строительство которого началось еще в IX веке. На протяжении тысячелетий Бухара вносила большой вклад в развитие духовных, культурных и религиозных ценностей мировой цивилизации. #бухара #узбекистан #туризм
Древнейший город Узбекистана - Бухара / Others
21 октября 2021 г.
Истории
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