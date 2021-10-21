Кыргызстан в случае продолжения попыток со стороны властей регулировать цены на бензин и дизельное топливо в ближайшее время может столкнуться с их дефицитом, говорится в сообщении ассоциации нефтетрейдеров республики, передает ТАСС.

«Дальнейшее сдерживание цен на горюче-смазочные материалы приведет к остановке деятельности АЗС по всей стране», – подчеркнули в ассоциации.

Также в сообщении подчеркивается, что на ситуацию на рынке ГСМ Кыргызстана повлияло плановое закрытие на профилактические работы в России Омского и Орского нефтеперерабатывающих заводов, которые занимаются поставками в республику нефтепродуктов. После этого произошел резкий рост отпускных цен: за месяц они увеличились примерно на $100 долларов за тонну, отметили нефтетрейдеры.

Попытки властей Кыргызстана на этом фоне установить пределы максимальных розничных цен на бензин и дизельное топливо привели к тому, что на территории страны из-за нерентабельности уже законсервировали свою деятельность около 40 АЗС.

«На сегодняшний день в Кыргызстане себестоимость октябрьской поставки ГСМ выше на 8,9 сома (около $0,1) за литр, чем розничная цена», – добавили в ассоциации.

В связи со сложившейся ситуацией нефтетрейдеры предлагают ввести в Кыргызстане с 1 ноября до 31 декабря временное снижение ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо и временное освобождение поставок бензина и дизельного топлива от НДС. А также проводить поэтапный рост розничных цен на нефтепродукты на АЗС. В противном случае продолжится остановка деятельности АЗС во всех областях республики из-за убыточности бизнеса, предупредили нефтетрейдеры. В настоящее время стоимость бензина Аи-92 на автозаправках республики составляет около 60 сомов ($0,7) за литр.