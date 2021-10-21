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ВМС Турции получили первый БПЛА Aksungur
Компания TUSAŞ поставила первую партию ударных беспилотников Aksungur командованию ВМС Турецкой Республики
ВМС Турции получили первый БПЛА Aksungur
Фото: АА / Others
21 октября 2021 г.

Военно-морские силы Турции получили первую партию ударных беспилотных летательных аппаратов Aksungur, сообщает Daily Sabah.

Aksungur является новейшим боевым беспилотником, разработанным компанией (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., TUSAŞ).

Максимальная длительность полета Aksungur составляет не менее 50 часов, его полезная грузоподъемность – 750 кг.

Беспилотник был разработан в сжатые сроки (18 месяцев) на платформе беспилотного летательного аппарата Anka. Он предназначен для разведки, наблюдения и поражения целей противника, в том числе вне пределов прямой видимости.

Первый полет Aksungur был осуществлен в 2019 году, активное применение ударного дрона началось со второго квартала 2021 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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