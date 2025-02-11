ВОЙНА В ГАЗЕ
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Египет проведет срочный саммит по депортации Газы
Каир объявил о чрезвычайном арабском саммите в конце февраля, который будет посвящен предложению Трампа о насильственном переселении палестинцев
Египет проведет срочный саммит по депортации Газы
/ AP
11 февраля 2025 г.

Египет объявил, что 27 февраля пройдет чрезвычайный арабский саммит, посвященный предложению Дональда Трампа о депортации палестинцев из Газы.

Трамп ранее заявил, что намерен «захватить Газу, переселить ее население в другие страны и превратить регион в «Ривьеру Ближнего Востока». Президент США также предположил, что Египет и Иордания предоставят территорию для реализации плана.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти провел срочные переговоры с арабскими коллегами, чтобы сорвать попытки депортации палестинцев.

Египет и Иордания решительно отвергли этот план. Как писало издание Middle East Eye со ссылкой на источники в Аммане и Тель-Авиве, Иордания готова закрыть границу и даже объявить войну Израилю, если начнется принудительное переселение беженцев на ее территорию.

Арабские страны разрабатывают альтернативный план, предполагающий масштабную реконструкцию Газы без выселения ее жителей. В проекте могут участвовать США и крупные арабские инвесторы, а восстановление инфраструктуры распространится на Сирию, Ливан, Ирак, Ливию и Судан.

Бывший посол Египта в ООН Мутаз Ахмадейн предложил дать Трампу однозначный ответ: «Нет, это невозможно».

Принудительное выселение палестинцев нарушает Женевские конвенции, которые подписали США и Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже разыскивается Международным уголовным судом за военные преступления и преступления против человечности.

С начала войны в Газе погибли более 47 тыс. палестинцев, а по данным ООН, почти все жилые дома в регионе разрушены. Несмотря на потери, палестинцы категорически отвергают планы депортации, заявляя, что не позволят Израилю совершить новую Накбу.

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