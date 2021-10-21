«Талибан» заявил о гарантии соблюдения прав человека в Афганистане

Министр иностранных дел сформированного «Талибаном» правительства Амир Хан Муттаки перед переговорами в Москве заявил журналистам, что в Афганистане гарантированы и защищены все права человека. Делегация талибов прибыла в столицу России в первый раз после прихода к власти. При этом движение объявлено в стране террористическим и запрещено.