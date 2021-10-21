В челябинской больнице лечат новорожденных с коронавирусом

В Челябинске работает единственный в области госпиталь, где лечат новорожденных с диагностированным COVID-19. В отделении, которое рассчитано на 40 коек, сейчас находятся 50 младенцев. Челябинская область входит в семерку регионов с максимальной смертностью от COVID-19 и загруженностью больниц. #covid19 #новорожденные #trtнарусском #дети #Россия