ПОЛИТИКА
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В челябинской больнице лечат новорожденных с коронавирусом
В Челябинске работает единственный в области госпиталь, где лечат новорожденных с диагностированным COVID-19. В отделении, которое рассчитано на 40 коек, сейчас находятся 50 младенцев. Челябинская область входит в семерку регионов с максимальной смертностью от COVID-19 и загруженностью больниц. #covid19 #новорожденные #trtнарусском #дети #Россия
В челябинской больнице лечат новорожденных с коронавирусом / Others
21 октября 2021 г.
Истории
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