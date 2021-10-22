После того как в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявили нерабочие дни, продажи туров в Турцию и на Мальдивы на эти даты выросли вдвое, в Египет – на 30%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Tez Tour.

О предстоящем отдыхе стало известно днем 20 октября, а к вечеру был обнародован соответствующий указ президента. В Москве, согласно распоряжению мэра Сергея Собянина, нерабочий период наступит уже с 28 октября.

«За минувшие сутки после объявления нерабочих дней в ноябре продажи туров в Египет выросли на 30%, а на Мальдивы и в Турцию – вдвое», – сообщили «Известиям» в компании Tez Tour.

При этом к концу 21 октября спрос на поездки в Турцию увеличился уже на 300%, добавили там. Бронирования по другим заграничным направлениям поступают к туроператору в плановом объеме без существенных изменений.

Поездки на ноябрьские праздники в этом году туристы активно бронировали еще до объявления нерабочей недели, поскольку это период школьных каникул, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Но объявление нерабочих дней вызвало всплеск интереса к путешествиям за рубеж.

«По популярным зарубежным направлениям – Египту, Турции, а также ОАЭ и Доминикане – спрос вырос на 15-20% после объявления нерабочей недели. При этом комплексный тур обойдется намного выгоднее, чем самостоятельная покупка билетов», – сказал он «Известиям».

По данным Level.Travel, которые приводит «Коммерсант», большинство бронирований в октябре приходится на Турцию (49%) и Египет (24%). Отмечается, что на туры по России в это время обычно приходится только 5% бронирований, на данный момент уровень спроса соответствует 2019 году.