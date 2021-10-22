Власти Казахстана будут проводить политику социально-экономической интеграции этносов и бороться с любыми проявлениями этнического высокомерия, объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства потребовал, чтобы исполнительные органы власти и прокуратура жестко пресекали конфликты на этнической почве и иные попытки расшатать общественный порядок. Он также призвал проявлять нулевую терпимость к таким инцидентам.

«Тем более, нам хорошо известно, что все такие конфликты – дело злонамеренных провокаторов. Вот с такими провокаторами мы будем бороться и будем беспощадны», – подчеркнул Токаев. В этой связи он поручил местным акиматам (администрациям) проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

Казахский лидер также отметил, что в некоторых регионах наблюдается внутренняя миграция представителей этнических групп, что ведет их к социокультурной изоляции и отдалению от «казахстанской действительности». Поэтому, указал он, необходимо разработать системные меры по преодолению тенденции образования замкнутых этнических районов.

21 октября Касым-Жомарт Токаев предложил организовать в городе Семее на востоке страны памятные мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского: «Думаю, в Семее – в одном из исторических центров нашей страны – следует организовать памятные мероприятия в честь этой даты. В этом городе Достоевский плодотворно работал в течение пяти лет». В Семее расположен литературно-мемориальный дом-музей писателя.

В сентябре Токаев публично выступил против дискриминации русского языка в Казахстане, писал TRT на русском. «Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», – напомнил лидер Казахстана. При этом Токаев указал, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики: «Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено».

Согласно статье 7 Конституции Казахстана, единственным государственным языком в стране считается казахский. При этом Конституция допускает употребление русского языка в официальных ситуациях наравне с казахским. В частности, русский официально употребляется в государственных организациях и органах местного самоуправления.

За последние недели в информационном пространстве Казахстана и России появилась тема так называемых языковых патрулей. В интернете были опубликованы видеоролики, на которых их авторы требуют от продавцов предоставлять услуги на казахском языке и снимают их реакцию на видео, а также проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский. Первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил участников таких «патрулей», назвав их поведение пещерным национализмом, и указал, что говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо. Против организатора «патрулей» Куата Ахметова было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК Казахстана (​​​​​​​«Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), он покинул страну.