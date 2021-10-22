Дипломатическое турне президента Реджепа Тайипа Эрдогана по трем государствам Африки – Анголе, Нигерии и Того – стало иллюстрацией высказанной им аксиомы о том, что судьба человечества не должна быть отдана на милость пяти членов Совета безопасности ООН – горстке государств, победивших во Второй мировой войне. Сил, которые могут оказывать на мир конструктивное влияние, гораздо больше. И Африка, до сих пор сталкивающаяся в коммуникации с внешними игроками с отголосками колониального прошлого, нуждается в таких силах.

Путешествие турецкого лидера началось с Анголы. Его можно по праву назвать историческим, если учесть, что визит в эту страну стал первым официальным со стороны Турции на президентском уровне. Кроме того, сама интенсификация контактов стала своеобразным рекордом для Эрдогана: теперь президент посетил 30 из 54 африканских стран. Кроме того, ему удалось в течение летнего сезона принять у себя шесть африканских лидеров, а телефонная дипломатия турецкого президента «охватила» целых девять глав африканских государств.

Экономическая база

Визиты соответствовали и активизации переговорных формул. Так, в эти дни Стамбул стал местом проведения саммита по экономике и бизнесу «Турция-Африка», который собрал 250 делегаций из 41 страны мира. «В двусторонних отношениях Турция никогда не принимает уравнение, в котором одна сторона побеждает, – заметил Эрдоган. – Наша цель – вместе побеждать, вместе развиваться, расти вместе, идти по пути вместе». И это стремление Турецкой Республики хорошо иллюстрируют ее экономические отношения с африканскими государствами.

Основными статьями экспорта из Турции на континент, согласно официальным данным, являются черная металлургия, строительная техника, транспортные средства. В том, что касается импорта, преобладают золото, масла, минеральное топливо и пластмассовые изделия.

Не секрет, что масштабы экономических связей между Анкарой и африканскими столицами за последние восемь лет существенно возросли. К примеру, в 2003 году объем товарооборота с локальными игроками оценивался в 5,4 млрд долларов в год, а теперь, если судить по результатам 2020 года, даже несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, этот показатель превысил планку в 25 млрд долларов. Вполне стоит ожидать, что темпы развития товарооборота будут только нарастать.

Оборонные контракты

Во время пребывания Эрдогана в Ломе у него состоялся рабочий завтрак с коллегами из Того Фор Эссозимна Гнассингбе, Буркина-Фасо Кристианом Каборе и Либерии Джорджем Веа. Несмотря на то, что само мероприятие прошло за закрытыми дверями, сообщалось, что национальные лидеры договорились усилить меры в сфере по борьбе с терроризмом. Они отметили, что в этом противостоянии не должно проводиться никаких различий между такими террористическими группами, как ИГ, «Аль-Каида», организация Фетхуллаха Гюлена FETÖ и «Боко Харам».

Надежным фундаментом для интенсификации военных связей стали контракты на продажу африканским государствам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и бронетранспортеров. С официальным запросом по поводу приобретения этой продукции к Турции обращалась Ангола, аналогичная тема была поднята на переговорах в Нигерии. Дрон Bayraktar TB2, как считают наблюдатели, наиболее очевидный кандидат на экспорт, потому что он давно зарекомендовал себя на поле боя. Так, именно этот БПЛА нейтрализовал известного террориста РПК Исмаила Оздена.

В одном из недавних материалов французской газеты Le Figaro турецкие БПЛА названы «оружием мечты». Журналисты подчеркивают, что они в 20 раз дешевле боевых самолетов и, кроме того, помогают обезопасить пилотов. «Они стали вектором турецкого влияния в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», – констатируют в издании.

Собственная повестка дня

В разговоре с TRT на русском научный сотрудник исследовательского центра TRT World ТуранГафарлы отметил: африканский тур Эрдогана стал свидетельством того, что Турция занимается не только балансированием между Россией и США, но и формированием собственной повестки дня. «Африка имеет большое значение в истории, настоящем и будущем Турции. Турция открыла десятки посольств в Африке за последние 15 лет и продолжает открывать дипломатические и торговые представительства», – заметил исследователь.

По его словам, Анкара намерена укреплять дипломатические отношения, а также расширять свои торговые связи. Исследователь обратил внимание на то, что во время исторического турне по континенту в некоторых странах можно было увидеть баннеры с изображением турецкого лидера и местного президента с такими цитатами из выступлений Эрдогана, как «мир больше пяти». «Это демонстрирует, что Турция пытается привлечь африканские страны на свою сторону под общим антиколониальным образом мышления», – заметил Гафарлы.

Свою роль, по словам аналитика, сыграли и антизападные настроения. С одной стороны, независимая повестка дня и автономная внешняя политика Турции приветствуются местными государствами, рассуждает он. С другой стороны, в Африке были сотни школ FETÖ, которые были успешно закрыты или переданы турецкому правительству по соответствующему запросу. «Сейчас важно открыть новую главу в Африке без FETÖ и других посредников. Я считаю, что настоящая цель этих визитов – достижение военно-экономических договоренностей», – говорит аналитик.

Гафарлы напоминает, что Турция уже увеличила объем двусторонней торговли с большинством стран континента, а также достигла договоренностей в том, что касается двустороннего безвизового режима. «С другой стороны, Турция имеет более сильное военное присутствие на Африканском Роге, чем когда-либо, и хочет укрепиться и в других частях континента. Это часть глобальных амбиций. Возможно это или нет, мы можем сказать только то, что это приветствуется местными странами», – заключил эксперт.