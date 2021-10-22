ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Актер Алек Болдуин убил оператора на съемках фильма Rust
Известный голливудский актер Алек Болдуин во время съемок фильма Rust («Ржавчина») ранил двух членов съемочной группы – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Оператор впоследствии скончалась. Болдуина уже допросили полицейские. Произошедшее называют несчастным случаем. #алекболдуин #галинахатчинс #trtнарусском #rust #убийство
Актер Алек Болдуин убил оператора на съемках фильма Rust / Others
22 октября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us