22 октября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Актер Алек Болдуин убил оператора на съемках фильма Rust
Известный голливудский актер Алек Болдуин во время съемок фильма Rust («Ржавчина») ранил двух членов съемочной группы – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуса. Оператор впоследствии скончалась. Болдуина уже допросили полицейские. Произошедшее называют несчастным случаем. #алекболдуин #галинахатчинс #trtнарусском #rust #убийство
Актер Алек Болдуин убил оператора на съемках фильма Rust / Others
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