ПОЛИТИКА
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Разработано и сделано в Казахстане: Уникальный сверхсовременный БТР
Первую отечественную казахстанскую бронированную колесную машину «БАРЫС 8х8» представили на заводе-производителе. Уникальность нового БТР в его «капсуле», которая сохраняет жизни экипажу. Разработчики уверяют, что «БАРЫС 8х8» – лучший в своем роде на всем постсоветском пространстве. #Барыс8х8 #БТР #Казахстан
Разработано и сделано в Казахстане: Уникальный сверхсовременный БТР / Others
25 октября 2021 г.
Истории
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