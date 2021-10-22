О том, что происходит с «иностранными агентами» в России, кого ими признают и почему, TRT на русском уже рассказывал подробно. В частности, про то, что «иноагентом» по нынешнему законодательству можно объявить кого угодно, особенно неугодного. Однако эта тема в стране обострилась еще сильнее, поскольку списки удлинились и появились первые дела против физлиц-«иноагентов». 21 октября о ней заговорил президент.

Владимир Путин обещал главреду «Новой» Дмитрию Муратову, которого, кстати, поздравил с присуждением Нобелевской премии мира, посмотреть и проанализировать «размытые критерии» в законе об «иноагентах». Эксперты строят предположения, почему это произошло именно сейчас и именно в этом диалоге.

Для одних – трагедия, для других – статистика

На Валдайском форуме президент РФ публично заявил, что закон об «иностранных агентах» нужно совершенствовать. Однако, по его мнению, в России вроде как нет массовой записи в «иностранные агенты» и опасность этого сильно преувеличена. Кроме того, президент отметил, что «ковровым» образом «иноагентов» в России определять не будут. Хотя он также сказал, что постоянно дает своей администрации и депутатам поручения не злоупотреблять данным законом.

Массового «клеймения» нет, но, тем не менее, только в реестре «СМИ – «иностранных агентов» (а всего реестров четыре) значатся 88 организаций и журналистов. 71 из них внесли в него в этом году. Причем одна из самых массовых «зачисток» состоялась после выборов в Госдуму, когда все были уверены, что власти, наконец, успокоились.

Журналисты молчать не стали. Более 200 СМИ, некоммерческих, просветительских и благотворительных организаций в сентябре выпустили петицию с требованием отменить российское законодательство об «иностранных агентах». На сегодняшний день ее подписали более 186 тысяч человек.

«Мы знаем, что есть соответствующие инициативы журналистского сообщества по рассмотрению возможных поправок к закону, – говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Мы знаем, что были такие радикальные предложения, как отменить закон, но на это уже последовал однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим». Но, по словам спикера Кремля, в отношении именно правоприменительной практики появились инициативы по ее обсуждению, и вопрос только в «модальности того, как это будет рассматриваться».

При этом Песков не стал комментировать присвоение 15 октября статуса СМИ-иноагента изданиям «Росбалт» и Republic. Он сослался на то, что соответствующие разъяснения может давать ведомство, которое принимает такие решения, то есть Минюст РФ.

Война без объявления

Но Минюст РФ объявляют иноагентами внезапно и нередко без объяснения причин. Кстати, в своем выступлении перед президентом лауреат Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира» Дмитрий Муратов особо акцентировал, что тех же журналистов в России признают «иноагентами» без предупреждений и без суда, хотя даже миледи в «Трех мушкетерах» зачитали приговор, прежде чем отрубить голову.

И действительно: главред «Росбалта» Николай Ульянов узнал о внесении возглавляемого им издания в реестр от корреспондентов, которые увидели соответствующее сообщение в новостях. По сути, это же подтвердил и главный редактор Republic Дмитрий Колезев: его редакция также «никакого уведомления не получала» и узнала о «клейме» только из публикации Минюста.

«Мы, конечно, не согласны с этим и считаем, что закон об иностранных агентах должен быть отменен, он несправедливый, неправильный и вредный для России и для общества вообще, – заявил Козелев. – Его применение к Republic мы считаем совершенно неправильным в том числе потому, что никакого иностранного финансирования у Republic нет». По словам Козелева, у проекта нет никаких иностранных грантов или спонсоров, он существует только за счет денег подписчиков: возможно, среди них есть люди, живущие за рубежом. «Но, на мой взгляд, довольно странно было бы привлекать газету к ответственности за то, что ее номер в киоске купил иностранный гражданин, и называть ее за это иностранным агентом», – заметил Колезев, отмечая также, что обжаловать решение Минюста «шансы невысоки», но эта попытка хотя бы позволит понять, за что их «пометили».

Главред «Росбалта» более оптимистичен. «Все-таки мы живем в правовом государстве, как наши руководители утверждают, – прокомментировал Ульянов. – Поэтому будем надеяться, что это недоразумение».

Причисление «Росбалта» к иноагентам недоразумением считают не только его работники, но и чиновники, а также те, кто их поддерживает. «Про «Росбалт» точно никто и подумать не мог. Вчера мы общались с коллегами из Санкт-Петербурга, все очень удивились», – признался член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Дело в том, что данное издание исторически связывают с двумя основными владельцами – Евгением Евтушенковым (основным акционером АФК «Система») и четой Черкесовых. Виктор Черкесов – это бывший полпред президента, бывший глава госнаркоконтроля, в недавнем прошлом депутат от КПРФ. И как выяснила Readovka.news, у «Росбалта» был целый ряд контрактов с государственными заказчиками – департаментом семейной и молодежной политики Москвы, комитетом по внешним связям и законодательным собранием Санкт-Петербурга, пресс-службой правительства и министерством информационных технологий и связи Нижегородской области. Журналисты издания не без основания стали задаваться вопросами: а признают ли эти инстанции иноагентами, если они финансировали иноагента?

Поэтому эксперты не исключают, что именно это «недоразумение» и привело властей к пониманию необходимости коррекции закона об иноагентах. Тем более что практически сразу со спорной инициативой выступило Минцифры.

Но некоторые «равнее»…

19 октября стало известно, Минцифры предложило расширить перечень СМИ, которые могут не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников (от других государств, международных организаций, НКО – иностранных агентов и др.). Без уточнения своей позиции Минцифры решил, что под действие этой нормы закона не должны подпадать СМИ, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти или финансируемые субсидиями из бюджета. Сейчас могут не отчитываться перед Роскомнадзором представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИДа, а также СМИ, созданные в рамках международных договоров России.

В размещенном на сайте Роскомнадзора списке СМИ, которые получали в I квартале 2021-го средства из иностранных источников, указаны учредители 55 редакций. Среди них, в частности, телеканал RT и информагентство ТАСС.

И если в ТАСС отказались дать комментарии «Ведомостям», то главный редактор RT Маргарита Симоньян пояснила, что «так называемое «иностранное финансирование» RT получает в том числе от собственного видеоагентства Ruptly: «Его материалами пользуются более 1700 медиакомпаний из сотни стран. По закону мы были обязаны обо всех этих поступлениях публиковать отчеты. А законы мы соблюдаем в любой стране, где работаем».

Не промолчал и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. Он считает, что поправки Минцифры не противоречат задаче пресечь «влияние на медиасреду со стороны внешних игроков». Суммы, которые получают RT и ТАСС из бюджета, обсуждаются в Госдуме и они известны, отмечает он: «Получение каких-либо средств из-за рубежа в данных случаях не противоречит духу закона, суть которого – чтобы не было СМИ, которые подвержены иностранному влиянию через зарубежное финансирование».

«Не верю»

А вот пятая думская партия «Новые люди» предложила обязать государство доказывать, что есть связь между получением денег и работой СМИ, НКО, а также перестать заставлять физлиц-иноагентов маркировать личные сообщения и отчитываться о личных расходах. «Это неправомерное вмешательство в частную жизнь», – заявили в партии. «Новые люди» подчеркнули, что в списке «иноагентов» есть, например, историк Алексей Петров и эколог, «отличник охраны природы» (Минприроды) Евгений Симонов. «Объявление таких людей иноагентами наносит ущерб образу России и ее властей», – смело заявил лидер НЛ Алексей Нечаев.

В СПЧ на неделе раскрыли подробности грядущих правок в закон об иноагентах. Причем их планируют внести в Госдуму на первом же заседании комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. И они предполагают «право на ошибку». «Чтобы не без предупреждения это вдруг обнаруживали сотрудники СМИ или физические лица про себя, а чтобы предупреждали их заранее о том, что они могут попасть в этот список, и там дается какое-то время на исправлении ситуации, – объяснил Владимир Соловьев. – Кроме того, наверное, все-таки решение должен принимать суд, а не Роскомнадзор и Росфинмониторинг».

«Не верю, что такое примут, – прокомментировала внештатный сотрудник Московского центра Карнеги и основательница аналитической компании R.Politik Татьяна Становая. – Уж слишком либерально по нынешним меркам».

Но тот же Соловьев считает, что «совершенно странно выглядят истории, когда эти физические лица должны даже при публикациях котиков в социальных сетях вешать вот эту плашку, что они иностранные агенты». А также он отметил «вещи, связанные с международными премиями, международными конгрессами и так далее, это тоже нужно, конечно, менять».

Этот аспект особенно актуален сейчас, когда Нобелевской премией мира наградили российского журналиста. И показательно здесь то, что первое, что хотели узнать коллеги Дмитрия Муратова: а не признают ли его за это иностранным агентом? Президент РФ Владимир Путин заверил, Нобелевского лауреата не внесут в список, «если он не нарушит российский закон, если он не даст повода» и если он не будет «прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон».

Конечно, лучше было бы вовсе отменить этот вредный закон об «иноагентах», считает политолог Илья Гращенков: «Но в наших реалиях сам спор о необходимости его либерализации – важный сигнал для системы».