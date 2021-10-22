В Чувашии введен режим повышенной готовности в связи с тем, что в больницах республики не хватает кислорода, сообщается на сайте кабинета министров российского региона.

«Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается. Кислород из Татарстана в пути, и он ожидается в течение примерно четырех ближайших часов», – сказал глава республики Олег Николаев на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для решения проблемы подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних субъектов, уточнили в администрации региона.

В Чувашии в течение последних пяти недель фиксируется рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки заболели 147 человек. По данным властей, в республике развернуто 3 470 коек, процент свободного коечного фонда составляет 4,5.

С 10 октября в Чувашии введено обязательное использование QR-кодов при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест. До этого в республике ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом.