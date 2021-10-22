Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос о признании правительства «Талибана» присутствует в повестке дня, но талибы должны выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом в Афганистане, передает ТАСС.

«Вопрос признания правительства талибов, конечно, стоит в повестке дня. Мы будем совместно с нашими союзниками, партнерами к этому двигаться. Но поставленные перед талибами условия настолько серьезные, что реагировать на них в сепаратном плане очень опасно. Закрыть глаза на сохранение террористической деятельности [в Афганистане] или на недостаточную борьбу с ней со стороны талибов <...> - и признать их мы не сможем», – сказал Камилов.

Он также отметил, что в Ташкенте поддерживают подход России к урегулированию в Афганистане, который президент РФ Владимир Путин озвучил 21 октября в своем выступлении на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы эти оценки и предложения полностью поддерживаем», – высказался глава МИД Узбекистана о выступлении российского лидера, в котором Путин, в частности, заявил, что решение по исключению движения «Талибан» из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН, а Москва будет двигаться в этом направлении.

Прошедшую 20 октября встречу в московском формате по Афганистану Камилов назвал надежной основой для серьезного многостороннего взаимодействия по афганской проблематике. «Наша позиция в большинстве случаев совпадает. Это создает хорошую основу для нашего двухстороннего взаимодействия с Российской Федерацией по афганской проблематике», – сказал он.

Камилов добавил, что Ташкент выступает за размораживание финансовых средств Афганистана, которые находятся в зарубежных банках и были заблокированы после прихода талибов к власти. «Мы, так же как и Россия, выступаем за размораживание тех активов, которые хранятся в западных, американских банках, потому что наступает зима, и самая главная проблема для Афганистан сейчас – это не допустить гуманитарную катастрофу», – подчеркнул министр иностранных дел Узбекистана.

Также он указал, что Узбекистан не планирует создавать специальные места для принятия беженцев из Афганистана, поскольку необходимости в этом нет. «Потока беженцев нет, вообще беженцев нет. Мы изначально заявили, что беженцев принимать не собираемся. Создавать у себя специальные места для содержания беженцев – этого нет и не будет», – заверил Камилов.

Талибы, по его словам, помогли не допустить потока беженцев на границе. «Они успокоили их, сказали: «Возвращайтесь домой и живите спокойно». После этого практически никто не пытается перейти незаконно границу», – объяснил министр. При этом Камилов подчеркнул, что Узбекистан оказывал и готов продолжать оказывать помощь при вывозе из Афганистана в третьи страны тех, кому грозит опасность.

Отдельно министр иностранных дел Узбекистана отметил, что власти страны не намерены размещать на территории республики военных США, но они готовы к обмену разведданными с Вашингтоном в рамках общей борьбы с терроризмом.

«Этот вопрос [о размещении войск США] не стоит, не обсуждается и не поднимался. Что касается взаимодействия с какой-либо страной, независимо от того, будет ли это Америка или другая страна, мы в рамках международной практики, международного права, на основе тех международных конвенций, договоров, соглашений, которые мы приняли, готовы сотрудничать и продолжать взаимодействие по предотвращению терроризма», – уточнил глава дипломатии республики.

Камилов отметил, что Узбекистан не имеет ничего против обмена разведывательной информацией спецслужбами в целях предотвращения терактов. Но при этом необходимо учитывать всю специфику этого процесса, не допуская раскрытия ценных источников, обратил внимание глава МИД Узбекистана. По его словам, в ходе многих встреч до США доводилось, что Узбекистан не приемлет размещение американских войск на своей территории: «Реальность такова, что в этом необходимости нет», – сказал Камилов. «Если даже мы обсуждаем вопросы борьбы с терроризмом с США, то речь идет исключительно о международной практике взаимодействия в борьбе с этим злом», – добавил он.

Узбекистан в силу своего географического расположения с повышенным вниманием наблюдает за ситуацией в Афганистане. Правительство талибов в октябре заверило, что Ташкент не столкнется с угрозами со стороны Афганистана. Узбекистан в свою очередь заявил о готовности выполнять обязательства в сферах энергетики, транспорта и торговли.