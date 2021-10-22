ПОЛИТИКА
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Американскую школьницу арестовали за нарисованную карикатуру
10-летнюю девочку-инвалида арестовали после того, как она нарисовала карикатуру. На рисунке был изображен одноклассник, издевавшийся над ней
Американскую школьницу арестовали за нарисованную карикатуру
Американскую школьницу арестовали за нарисованную карикатуру / Others
22 октября 2021 г.

Американские полицейские арестовали ​​​​​​​10-летнюю девочку-инвалида из-за нарисованной ею карикатуры на одноклассника, сообщает CNN.

Инцидент произошел еще в 2020 году, но огласку получил только сейчас. Родители учащегося одной школ Гонолулу (Гавайи) пожаловались на чернокожую девочку за карикатуру на их сына и потребовали наказать.

За ребенком приехала полиция, ее арестовали. Матери ребенка не дали возможность увидеть девочку, прежде чем ту отвезли в отделение полиции. Она очень обеспокоена безопасностью своей дочери из-за высокого уровня полицейского насилия в отношении чернокожих людей и дискриминации чернокожих девочек в школах.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) потребовал выплатить компенсацию в размере $500 тысяч за моральный ущерб, нанесенный девочке и ее матери. В организации считают, что из-за конфликта не стоило прибегать к столь серьезным мерам. ACLU подал жалобу против департамента образования, полиции и генерального прокурора штата Гавайи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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