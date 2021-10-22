ПОЛИТИКА
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Учитель из штата Калифорния на уроке высмеивала индейскую культуру
Учительница средней школе Джона У. Норта в Риверсайде, штат Калифорния, во время урока высмеивала индейскую культуру и коренных жителей американского континента. В головном уборе из искусственных перьев она металась по аудитории, издавая «боевой крик». «Перформанс» снял один из учеников, который воспринял ситуацию так, словно «против него совершается насилие». #учитель #США #trtнарусском
Учитель из штата Калифорния на уроке высмеивала индейскую культуру / Others
22 октября 2021 г.
Истории
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