Член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Грегори В. Микс раскритиковал экономическое соглашение между США и Украиной, подписанное Дональдом Трампом. Он назвал его «вымогательским» и заявил, что настоящее препятствие на пути к миру — это президент России Владимир Путин.

Заявление опубликовано на официальном сайте Палаты представителей США.

«С подписанием Дональдом Трампом вымогательского соглашения в условиях, когда Украина продолжает защищаться от незаконной агрессии России, я надеюсь, что администрация теперь сможет обратить внимание на настоящее препятствие на пути к миру: Владимира Путина», — заявил Микс.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно демонстрировал готовность к переговорам и стремление к устойчивому миру. По его мнению, теперь настал момент, когда Трамп должен оказать давление на Москву.

«Трамп должен сотрудничать с Конгрессом, чтобы четко дать понять: если Россия не пойдет на реальные уступки, США вместе с союзниками будут действовать решительно», — отметил он.

Среди необходимых шагов конгрессмен назвал привлечение России к ответственности за военные преступления, расширение поддержки безопасности Украины, ужесточение санкций и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

«К сожалению, Дональд Трамп до сих пор демонстрировал только слабость, капитулируя перед Путиным на каждом шагу, не получив ничего взамен и сосредоточившись на нападках на Зеленского и Украину», — добавил Микс.

30 апреля было официально объявлено о подписании соглашения между США и Украиной в сфере разработки природных ресурсов.