На шестых по счету прямых президентских выборах в истории Узбекистана на пост главы государства претендуют пять человек – от каждой зарегистрированной в Узбекистане политической партии. Это действующий глава государства Шавкат Мирзиёев от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии (УзЛиДеп), Бахром Абдухалимов от Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость»), Максуда Ворисова от Народно-демократической партии (НДПУ), Алишер Кадыров от Демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») и Нарзулла Обломуродов от Экологической партии.

Всего создано 14 избирательных округов – по числу регионов, общее количество избирательных участков составляет 10 760. В 207 участках – по одному в каждом районе Узбекистана – установлены камеры видеонаблюдения. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. За процессом голосования можно наблюдать на портале «Выборы-2021», нажав на кнопку «онлайн-мониторинг».

Правом голоса обладают свыше 21 млн узбекистанцев, в том числе – живущие за рубежом. Для них в разных странах мира работают 54 избирательных участка.

Всего через три часа после начала голосования выборы уже были признаны состоявшимися: «По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11.00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателей, или 33,6% от общего списка», – сказал журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

Все кандидаты в президенты отдали свои голоса с утра. Так, действующий президент Шавкат Мирзиёев проголосовал на 59-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. С ним на участок пришли девять членов его семьи. Бахром Абдухалимов вместе со своей семьей посетил избирательный участок №405 в Шайхантахурском районе, Максуда Ворисова проголосовала на УИК № 216 в Учтепинском районе, Нарзулло Обломуродов – на УИК 579 в Янгихаетском районе Ташкента, а Алишер Кадыров – на участке 116.

Накануне в стране впервые проводились предвыборные теледебаты, которые транслировались 19 и 22 октября.

Также 22 октября член Центральной избирательной комиссии Гульноза Исмаилова заявила на сессии в международном медиа-холле о том, что республика готова к президентским выборам: «Узбекистан – он такой, каким вы его сейчас видите. Он открыт для международных экспертов, открыт для журналистов, и это не спущено сверху, а взято с низов – общество было к этому готово».

В свою очередь, председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев так оценил предвыборную ситуацию: «Я думаю, что сегодня мы переходим от консерватизма к либерализму. Как член Центральной избирательной комиссии могу сказать, что комиссия прислушивается к мнению всех кандидатов. Сейчас мы наблюдаем активную дискуссию в социальных сетях, пользователи самостоятельно оценивают кандидатов, участвующих в выборах. Это наши первые шаги к либерализму».

За ходом избирательной кампании в Узбекистане в этот раз пристально следят большое количество журналистов и наблюдателей, в том числе из-за рубежа. В медиа-холле, открытом более чем за неделю до выборов, ежедневно работают до 200 сотрудников СМИ. Международные наблюдатели дают положительную оценку подготовке действующих властей к организации выборов.