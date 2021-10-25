Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отдал свой голос на выборах

Действующий президент проголосовал на проходящих в воскресенье выборах главы государства на59-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Он баллотируется на высший государственный пост от Либерально-демократической партии Узбекистана. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися уже в 11.00 по местному времени. Явка избирателей на тот момент превысила 33%. #Узбекистан #выборы #президент