ПОЛИТИКА
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отдал свой голос на выборах
Действующий президент проголосовал на проходящих в воскресенье выборах главы государства на59-м избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. Он баллотируется на высший государственный пост от Либерально-демократической партии Узбекистана. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися уже в 11.00 по местному времени. Явка избирателей на тот момент превысила 33%. #Узбекистан #выборы #президент
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на выборах главы государства / Others
25 октября 2021 г.
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