Украинский парламент 23 сентября утвердил во втором чтении и в целом законопроект № 5599, известный как «антиолигархический закон». «За» проголосовало 279 депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Свою поддержку законопроекту выразили 229 членов правящей партии «Слуга народа», 18 депутатов от группы «За будущее», близкой к олигарху Игорю Коломойскому, 15 от группы «Доверие», и 11 от фракции «Голос». Против законопроекта голосовали фракции «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Как распределились голоса – это отнюдь не праздные уточнения. Такая разбивка показывает, как может в будущем работать новый закон.

Проблема идентификации олигарха

Основные положения документа следующие. Вводится 4 критерия, по которым будут определять, является указанное лицо олигархом или нет:

– наличие собственных СМИ

– монопольное положение в какой-либо из сфер

– участие в политической жизни

– наличие активов на сумму более 1 млн прожиточных минимумов (примерно 83 млн долларов США)

Вроде бы критерии логичные и правильные, но детальной процедуры их верификации не прописано. И если наличие СМИ и монопольное положение еще как-то могут проверить соответствующие органы, то как быть с другими двумя пунктами? Как отследить участие в политической жизни?

Ведь самые могущественные олигархи предпочитают не участвовать в политике напрямую. Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ не имеют никаких политических статусов или должностей, но все прекрасно знают и понимают, какие депутаты, фракции или группы ориентируются на них.

Вопрос в том, кто и как будет доказывать это влияние? Будет ли это установление реального влияния и предоставление неопровержимых доказательств, либо же это будет формальное решение по наличию депутатского удостоверения.

Если власть и лично Владимир Зеленский действительно хочет реальной борьбы с олигархами, то, конечно же, следует идти по первому пути. Однако, если будет избран второй путь, тогда под удар попадут лишь три человека: Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Вадим Новинский. Будет легко доказать их участие в политической жизни, потому что все они являются депутатами Верховной Рады.

Первый является главным политическим оппонентом Зеленского на следующих президентских выборах. Рейтинг Порошенко второй после Зеленского.

Медведчук идет следом за ним. И если у кума Путина шансов на избрание президентом нет, поскольку после аннексии Крыма и войны в Донбассе в Украине чисто электорально не может победить кандидат с пророссийской повесткой, то откусить часть избирателей с юга или востока страны, которые также голосовали за Зеленского, он может.

Ну а с Вадимом Новинским конфликт из-за церкви. Тот является главным спонсором Московского патриархата в Украине, а год назад даже стал его официальным служителем – дьяконом. Так что по церковному этикету олигарха правильно теперь называть «отец Вадим». Так вот, у Зеленского наметился разворот в религиозной политике. Он больше не прислушивается к мнению РПЦ, но уделяет все больше внимания ПЦУ. Поэтому пути президента и главного лоббиста МП в Украине расходятся.

Столь же интересен вопрос, как будет подсчитываться состояние активов. Кто конкретно и по какой методике будет это делать. Ну не из журнала Forbes же будут брать информацию, ей-Богу.

Санкции против олигархов

Новый закон хоть и представляет собою страшное название «антиолигархического», но по сути является довольно-таки декларативным. Даже если установить всех олигархов и доказать их статус, то дальше ничего особенного не произойдет. Закон предполагает лишь три вида санкций:

- Необходимость подачи финансовой и имущественной декларации

- Запрет на финансирование партий

- Запрет на участие в приватизации

В Украине официально подают декларации более миллиона чиновников и политиков, так что для олигархов вряд ли это будет чем-то сложным, тем более с наличием такого штата помощников и секретарей. Запрет на финансирование политических партий выглядит не более чем грозная страшилка, которая на практике не работает, поскольку в большинстве случаев партии тратят на рекламу и другие сопутствующие расходы «грязный кеш», происхождение которого отследить невозможно.

Ну и в-третьих, на то они и олигархи, что все интересующие их активы они уже давно скупили и даже, если в новой приватизации их что-нибудь будет интересовать, они найдут способ купить объект через подставную компанию. Ведь до сих пор неизвестно, кто конечный бенефициарный владелец отеля «Днепр» в самом центре Киева, который был выкуплен за 1 млрд гривен. В аукционе участвовала компания ноу-нейм. То есть для украинских реалий приобрести актив и остаться при этом инкогнито вполне реально.

Слуга народа

Истинные мотивы Зеленского в борьбе с олигархами пока до конца не ясны. Вряд ли он хочет зачистить Украину от олигархов, с многими из которых его связывают деловые отношения. Он работал и с Фирташем, и с Коломойским, у него неплохие отношения с Пинчуком (через Кучму) и Ахметовым.

Есть мнение, что новый закон – это своего рода пугало, которым власть будет пугать олигархов, чтобы те финансировали определенные социальные проекты, на которых будет пиариться власть. Как, к примеру, наполнение олигархами специального «ковидного фонда», на средства которого Зеленский потом начал масштабное строительство дорог.

Однако сам факт, что группа «За будущее», связанная с Коломойским, поддержала этот закон, свидетельствует о том, что реальные олигархи его не боятся. Переживать следует лишь тем, кто составляет электоральную угрозу Зеленскому – Порошенко и Медведчуку.

Российский сценарий

Есть также мнение, что этим пугалом будут стимулировать олигархов отдать СМИ под контроль новым владельцам. Причем, как отмечает политолог Роман Шрайк, закон прописан таким образом, что можно определить олигарха только на момент вступления закона в силу.

То есть если в будущем появятся люди, которые будут соответствовать критериям, но не были таковыми на момент принятия закона, то они не будут считаться олигархами. Это косвенно свидетельствует именно в пользу версии о перераспределении ведущих в СМИ.

Фактически Зеленский хочет забрать под свой контроль все ведущие медиа в стране и таким образом обеспечить себе еще несколько сроков правления. По сути это реализация российского сценария начала нулевых. Владимир Путин, придя к власти, тоже начал с того, что отобрал у российских олигархов Гусинского и Березовского топовые телеканалы. Взяв под контроль главные медиа и одновременно продолжив зачистку более мелких, он создал систему госпропаганды, которая помогает ему переизбираться вот уже 20 лет.

Олигархат в России и в Украине существенно отличается по самой своей сути. Украинские олигархи – это магнаты, сколотившие себе состояние за счет монополий и использования лояльных чиновников. Они имеют медиа-ресурсы и способны потопить любого политика, если он будет открыто играть против них. Российские же олигархи – это лишь ставленники Кремля на те или иные направления. Они не владельцы своих бизнесов, а всего лишь смотрящие за «общаком», такие себе бизнес-кошельки.

Но, пытаясь реализовать российский сценарий, следует помнить, что украинское гражданское общество после двух революций в десятилетний промежуток, достаточно активное и просто так, как российские граждане, этого не допустит. Ведь, как говорил второй президент Украины Леонид Кучма, «Украина не Россия».