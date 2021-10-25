Режим Башара Асада разработал сложную схему для получения миллионов долларов от финансовых средств и гуманитарной помощи, предоставляемых Сирии западными странами посредством ООН. Об этом говорится в опубликованном отчете вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«Западные правительства, несмотря на санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, стали одним из крупнейших источников твердой валюты для режима», – констатируют авторы доклада.

Согласно расследованию, схема Асада предполагает задействование в расчетах Центрального банка Сирии, который официально находится под санкциями США, для того, чтобы заставить агентства ООН использовать «искаженный» обменный курс. Это позволило сирийскому режиму присваивать 51 цент с каждого доллара, потраченного в 2020 году, говорится в отчете CSIS.

Отмечается, что в 2020 году агентства ООН потратили около $113 миллионов на закупку помощи для Сирии, что позволило перенаправить около $60 миллионов в казну режима.

В CSIS изучили закупки, сделанные в 2019 и 2020 годах, и выявили контракты, которые, по всей вероятности, оплачивались в сирийских фунтах в зависимости от местонахождения подрядчиков. Общая сумма «отвлеченных» средств достигает $100 миллионов при объединении данных за оба года. При этом докладчики отмечают, что сумма может быть занижена, поскольку она включает только официальные операции ООН, а не операции международных НПО.

«Правительства-доноры заявляют, что у них есть стратегия, направленная на помощь сирийскому народу перед лицом репрессивного правительства. Но, стремясь помочь тем, кто страдает от правления сирийского правительства, они одновременно помогают правительству, которое причиняет эти страдания», – заключают авторы отчета.

Ранее TRT на русском писал, что сирийский режим вновь получил доступ к глобальной информационной сети Интерпола, в которой состоят 194 государства. При этом юристы не без оснований опасаются, что восстановление доступа к базам даст режиму Асада мощный набор инструментов, которые можно использовать для преследования деятелей оппозиции и беженцев по всему миру. Доступ к защищенной глобальной сети связи полиции позволит Дамаску общаться с другими членами Интерпола по соответствующим каналам и запрашивать задержание тех или иных неугодных Асаду персон.