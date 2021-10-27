Молния наносит удар

Турецкая система ŞİMŞEK («Молния») изначально была воздушной мишенью, и сейчас первые огневые испытания показали, что она готова сама наносить удары. — Нашей мишени ŞİMŞEK надоело быть целью, она решила сама вести огонь. ŞİMŞEK превратилась в управляемую по GPS ракету, которая может летать автономно и поражать цели на больших расстояниях, — заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир. На видео ракету запустили с наземной катапульты. Но запуск возможен и с ударного беспилотника ANKA типа MALE. #турция #ракета #ŞİMŞEK