ПОЛИТИКА
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Молния наносит удар
Турецкая система ŞİMŞEK («Молния») изначально была воздушной мишенью, и сейчас первые огневые испытания показали, что она готова сама наносить удары. — Нашей мишени ŞİMŞEK надоело быть целью, она решила сама вести огонь. ŞİMŞEK превратилась в управляемую по GPS ракету, которая может летать автономно и поражать цели на больших расстояниях, — заявил глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир. На видео ракету запустили с наземной катапульты. Но запуск возможен и с ударного беспилотника ANKA типа MALE. #турция #ракета #ŞİMŞEK
Молния наносит удар / Others
27 октября 2021 г.
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