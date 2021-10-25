В аннексированном Россией Крыму морги перестали справляться с нагрузкой из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19, сообщил врио министра здравоохранения российских властей региона Константин Скорупский, передает «Коммерсант».

По его словам, власти оккупированного РФ полуострова вынуждены докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших «в более или менее надлежащем состоянии». В частности, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

«Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», – сказал Скорупский.

По его словам, на полуострове после введения обязательной вакцинации и системы QR-кодов на треть выросло количество желающих привиться от коронавируса. За минувшие выходные, добавил чиновник, вакцинировали на 4,5 тысяч граждан больше, чем неделей ранее, – 14 774 человека. С начала октября в Крыму 23 раза подряд обновлялся суточный коронавирусный антирекорд. 25 октября на территории оккупированного полуострова выявили 655 новых заразившихся. С начала пандемии количество заразившихся COVID-19 превысило 92 тысяч человек, 2,9 тысяч из них скончались, свидетельствуют официальные данные.

При этом еще в сентябре пророссийский глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов проговорилсяо реальном числе заболевших. «За все время, за весь период наблюдения, у нас в общей сложности, в республике, переболело ковидом, за это время – с начала эпидемии 222 550 человек, если я не ошибаюсь», – заявил он. На момент записи интервью с Аксеновым, 8 сентября, общее число заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии составляло согласно публикуемым властями данным 73 098 человек.

В декабре 2020 года TRT на русском писал, что похоронные компании Свердловской области столкнулись с нехваткой гробов премиум-класса из-за чрезмерной загрузки поставщиков на фоне пандемии коронавируса. В связи с этим родственникам умерших людей приходилось переносить похороны.