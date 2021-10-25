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В Турцию туристом прибыл один из богатейших людей мира
Основатель Microsoft и один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс посетил город Бодрум в юго-западной турецкой провинции Мугла. Здесь миллиардер ознакомился с такими достопримечательностями, как Замок Бодрум и Музей подводной археологии
В Турцию туристом прибыл один из богатейших людей мира
В Турцию туристом прибыл один из богатейших людей мира / Others
25 октября 2021 г.

Основатель Microsoft и один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс на минувшей неделе прибыл в Турцию в качестве туриста, сообщает Daily Sabah.

Гейтс посетил город Бодрум в юго-западной турецкой провинции Мугла. Здесь миллиардер ознакомился с такими достопримечательностями, как Замок Бодрум и Музей подводной археологии.

Основатель Microsoft причалил к берегам Бодрума на судне Lana под флагом Каймановых островов. Lana также бросила якорь у Кушадасы (провинция Айдын), еще одного популярного курорта на турецком побережье.

Гейтс посетил древний город Эфес и совершил паломничество в Дом Девы Марии. Американский миллиардер не первый раз посетил этот объект – он также был там в 2005 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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