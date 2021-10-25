Украинская компания «Нафтогаз» и государственное предприятие Молдовы Energocom подписали рамочное соглашение о поставках до 700 млн кубометров газа в случае необходимости, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны российского «Газпрома», который угрожает прекратить поставки газа Кишиневу.

Соглашение предполагает, что в случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный «Нафтогазом» в Европе.

«О газе собственной добычи не может идти и речи», – рассказал источник. Сделку должен утвердить кабинет министров Украины, который сейчас выполняет функции наблюдательного совета «Нафтогаза».

Контракт на поставки российского газа в Молдову истек 30 сентября. На следующий день «Газпром» продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц, но уже через несколько дней компания «Молдовагаз» сообщила, что потребление газа в стране превышает поставки топлива из России.

На прошлой неделе в Молдове ввели режим ЧП для выделения средств из бюджета для закупки дополнительных объемов газа в ускоренном режиме. «Газпром», в свою очередь, пригрозил оставить Молдову без газа, если Кишинев не признает задолженность в размере $709 млн. Власти республики заявили о намерении провести независимый аудит задолженности перед «Газпромом» и приступили к поиску альтернативных поставщиков газа.