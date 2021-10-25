ПОЛИТИКА
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Послы уважают Венскую конвенцию - высылка отменяется?
Турция пригрозила высылать послов 10 западных стран, включая США, за грубое вмешательство в ее внутренние дела. При этом Анкара ссылается на Венскую конвенцию – международный документ. Уже сегодня, все дипведомства 10 стран заявили о своей приверженности 41 ст. Венской конвенции и об уважении законов принимающей страны. #Статья41 #Вена #trtнарусском #Турция #дипломатия #Эрдоган
Высылка западных послов из Турции и Венская конвенция / Others
25 октября 2021 г.
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