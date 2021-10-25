Разработано и сделано в Казахстане: Уникальный сверхсовременный БТР

Первую отечественную казахстанскую бронированную колесную машину «БАРЫС 8х8» представили на заводе-производителе. Уникальность нового БТР в его «капсуле», которая сохраняет жизни экипажу. Разработчики уверяют, что «БАРЫС 8х8» – лучший в своем роде на всем постсоветском пространстве. #Барыс8х8 #БТР #Казахстан #trtнарусском