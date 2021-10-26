Украинская бронетехника получит вооружение производства турецкой компании Aselsan: производитель поставит боевые модули для бронеавтомобилей «Козак-2М1», сообщает украинский тематический портал Defence Blog.

Компания Aselsan выразила готовность поставлять боевые модули Sarp Dual и Sarp Zafer, отмечает издание. Обе разработки могут использоваться в составе бронеавтомобиля «Козак-2М1», разработанного в НПО «Практика».

Sarp Dual может использовать два типа вооружения в одной установке: пулемет калибра 7,62 миллиметра может работать с автоматическим гранатометом или пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Преимуществом боевого модуля Sarp Zafer стала возможность перезаряжать вооружение, находясь внутри автомобиля.

Бронемашина «Козак-2М1» разработана специалистами НПО «Практика» и поступила на вооружение ВСУ в 2020 году приказом министра обороны Украины Андрея Тарана.

В основе машины лежит грузовик Iveco Eurocargo 150 E28. По данным производителя, бронирование модернизированного броневика «Козак-2М1» обеспечивает защиту от огня бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62 миллиметра. ББМ имеет V-подобное днище для защиты от противопехотных мин и других взрывных устройств, соответствующих 8 кг тротила.

Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус и независимую подвеску. Масса бронеавтомобиля 14 тонн, он оснащен 280-сильным дизельным двигателем с объемом в 5,9 литра и крутящим моментом в 950 Н*м, клиренс – 500 мм. Максимальная скорость – 110 км/час. Экипаж – два человека плюс шесть человек десанта.