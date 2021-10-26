Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разместило на портале госзакупок аукцион на создание суперприложения для чиновников. На тендер обратил внимание «Коммерсант».

Заявка опубликована 22 октября, итоги тендера подведут в ноябре. Цена лота – 487,7 млн рублей.

Суперприложение объединит мессенджер, средства для аудио- и видеоконференцсвязи, сервис по работе с задачами и поручениями, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное программное обеспечение, сообщил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

По его словам, чиновники смогут устанавливать суперприложения на личные устройства с учетом требований по информационной безопасности, а также пользоваться им через браузер.

Пока заявленная система рассчитана на 100 тысяч пользователей. Ее разрабатывают для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков», говорится в техническом задании.

Первый рабочий прототип суперприложения планируется запустить до конца 2022 года. Им начнут пользоваться сотрудники Минцифры, Росстата, Пенсионного фонда, Минэкономразвития и фельдъегерской службы.

Приложение пока будет работать на старом оборудовании, а аппаратную часть системы доработают позже, чтобы избежать лишних затрат, сказал Гурзов. По словам источника «Коммерсанта», более половины ведомств (54%) пока пользуются программным обеспечением Microsoft Exchange Server, но «из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий».

В августе сообщалось, что российские власти планируют к 2022 году перевести всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и другие ИТ-сервисы. В Минцифры допускают, что из-за санкций государственные организации не смогут пользоваться зарубежными сервисами в будущем. В министерстве напомнили, что в конце 2020 года Microsoft отказалась продавать софт МГТУ им. Н.Э. Баумана. Компания опасалась ограничений со стороны США, поскольку университет готовит специалистов для оборонной промышленности. В апреле 2021 года Zoom также запретила российским госслужащим покупать свою программу у дистрибьюторов.